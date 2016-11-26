الملك محمد السادس يجري أول تصريح صحفي منذ 2003 ﻿

خص الملك محمد السادس وسائل الإعلام بجمهورية مدغشقر بتصريح صحفي على هامش الزيارة التاريخية التي يقوم بها للبلد،على هامش ندوة نظمت تحت موضوع المغرب وعلاقته بإفريقيا.

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خص الملك محمد السادس وسائل الإعلام بجمهورية مدغشقر بتصريح صحفي على هامش الزيارة التاريخية التي يقوم بها للبلد،على هامش ندوة نظمت تحت موضوع المغرب وعلاقته بإفريقيا.

ونشر صحفيون حاضرون بمدغشقر لتغطية الزيارة الملكية، أن الندوة الصحفية المنعقدة صباح اليوم السبت عرفت حضورا مكثفا لوسائل الإعلام الملغاشية ومراسلون لقنوات إعلامية دولية.

وتعتبر الندوة الصحفية للملك محمد السادس اليوم السبت الأولى من نوعها منذ 2003، أي بعد 13 سنة، حيث جاءت بعد وصول الملك أول أمس الأربعاء، إلى مدينة أنتسيرابي، قادما إليها من العاصمة الملغاشية أنتاناناريفو.

وكشف سمير شوقي، الكاتب العام للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، في تدوينة على صفحته ب”الفايسبوك” إن الملك محمد السادس قال في الندوة الصحفية إن “المغرب يفتح يديه لأفريقيا لوضع لبنة تعاون قوي ومتضامن..لا نتوجه لأفريقيا بعجرفة أو كمستعمرين… توجهنا لأفريقيا غير مرتبط بطلب عودتنا للاتحاد الأفريقي…تحرك المغرب نحو العمق الأفريقي يزعج الخصوم”.