إعتقال أستاذ للتعليم الإبتدائي بتهمة سرقة مجوهرات نفيسة من بيت تلميذه بطريقة إحترافية بأكادير ﻿

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير،من فك لغز سرقة باستعمال مفاتيح مزورة استهدفت، مؤخرا، شقة بحي فونتي، بعدما تمكنت من تحديد هوية الجاني وإيقافه بمقر سكناه بمنطقة الدراركة.

شوف تيفي

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير،من فك لغز سرقة باستعمال مفاتيح مزورة استهدفت، مؤخرا، شقة بحي فونتي، بعدما تمكنت من تحديد هوية الجاني وإيقافه بمقر سكناه بمنطقة الدراركة.

وتعود تفاصيل القضية إلى مساء الخميس الماضي، حيث فتحت المصالح الأمنية تحقيقا بعد توصلها بشكاية من سيدة وزوجها يصرحان من خلالها بتعرض شقتهما لسرقة طالت مجموعة من الحلي وأشياء نفيسة وأجهزة الكترونية؛ وعلى إثره كثفت مصلحة الشرطة القضائية تحرياتها وأبحاثها، خاصة وأن طريقة السرقة مشابهة لعملية سابقة تمت غير بعيد بمدينة أكادير ودون ترك اي دلائل أو بصمات.

وأفادت مصادر مطلعة، عن تحديد هوية الجاني بعد تعميق البحث، والذي لم يكن سوى أستاذ للتعليم الابتدائي كان يتردد على منزل الأسرتين المذكورتين من أجل تلقين ابنهما دروسا للدعم والتقوية، قبل أن يستغل ثقتهما ليعمد إلى استنساخ مفتاح الشقة وتحين فرصة غيابهم عنها ليقوم بالولوج إليها والاستيلاء على محتوياتها الثمينة، والتي تمكنت مصالح الأمن من ضبطها بداخل منزله الكائن بمنطقة الدراركة، وبحوزته بعض الاشياء ومتحصلات من السرقات.

هذا، وجرى وضع المشتبه فيه رهن الحراسة النظرية رهن البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما تم إرجاع المحجوزات الى أصحابها.