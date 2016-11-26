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بعد شهر على اعتقاله..الدار البيضاء تحتضن أكبر وقفة تضامنية مع سعد لمجرد

بتاريــخ : 26 نونبر 2016 / 11:57 بعد شهر على اعتقاله..الدار البيضاء تحتضن أكبر وقفة تضامنية مع سعد لمجرد | ثقافة و فنون
بعد شهر على اعتقاله..الدار البيضاء تحتضن أكبر وقفة تضامنية مع سعد لمجرد
تقرر يوم غد الأحد، تنظيم وقفة تضامنية بمدينة الدار البيضاء أمام السفارة الفرنسية لمساندة الفنان المغربي سعد لمجرد المعتقل بباريس على خلفية قضية اغتصاب.

''شوف تيفي''
تقرر يوم غد الأحد، تنظيم وقفة تضامنية بمدينة الدار البيضاء أمام السفارة الفرنسية لمساندة الفنان المغربي سعد لمجرد المعتقل بباريس على خلفية قضية اغتصاب.

الوقفة و حسب المتضامنين الذين دعوا إليها،ستنظم بتصريح أمني على الساعة الثالثة،حيث عبر جمهور المعلم عن رغبتهم في الحضور من خلال هاشتاغ عبر الفايسبوك.

و يقبع الفنان المغربي سعد لمجرد، في سجن ''فلوري'' بباريس على خلفية شكاية تقدممت بها فتاة فرنسية تدعي أنه قام باغتصابها و تعنيفها.

بعد شهر على اعتقاله..الدار البيضاء تحتضن أكبر وقفة تضامنية مع سعد لمجرد

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