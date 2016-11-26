بعد شهر على اعتقاله..الدار البيضاء تحتضن أكبر وقفة تضامنية مع سعد لمجرد ﻿

''شوف تيفي''
تقرر يوم غد الأحد، تنظيم وقفة تضامنية بمدينة الدار البيضاء أمام السفارة الفرنسية لمساندة الفنان المغربي سعد لمجرد المعتقل بباريس على خلفية قضية اغتصاب.
الوقفة و حسب المتضامنين الذين دعوا إليها،ستنظم بتصريح أمني على الساعة الثالثة،حيث عبر جمهور المعلم عن رغبتهم في الحضور من خلال هاشتاغ عبر الفايسبوك.
و يقبع الفنان المغربي سعد لمجرد، في سجن ''فلوري'' بباريس على خلفية شكاية تقدممت بها فتاة فرنسية تدعي أنه قام باغتصابها و تعنيفها.
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