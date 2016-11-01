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دركي يقتل رئيسه بخمس رصاصات | حوادث و حقوق

دركي يقتل رئيسه بخمس رصاصات

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دركي يقتل رئيسه بخمس رصاصات

بتاريــخ : 26 نونبر 2016 / 11:47 دركي يقتل رئيسه بخمس رصاصات | حوادث و حقوق
دركي يقتل رئيسه بخمس رصاصات
أحال قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بالرباط، بداية الأسبوع، على الوكيل العام بالمحكمة نفسها، الدركي، الذي قتل رئيسه في العمل بـ5 رصاصات بالمركز الترابي للدرك الملكي بعرباوة، بعد متابعته بتهم

شوف تيفي:
أحال قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بالرباط، بداية الأسبوع، على الوكيل العام بالمحكمة نفسها، الدركي، الذي قتل رئيسه في العمل بـ5 رصاصات بالمركز الترابي للدرك الملكي بعرباوة، بعد متابعته بتهم القتل العمد باستعمال السلاح الناري الخبر نقلته يومية ''الصباح''، في عددها لنهاية الأسبوع.
و حسب معطيات نشرتها يومية الصباح في عددها الصادر نهاية الأسبوع، أن الدركي استعمل سلاحه الوظيفي ضد ''أجودان '' يشغل نائب رئيس المركز الترابي عرباوة ضواحي سوق أربعاء الغرب، بسبب أوامر أصدرها الهالك للموقوف قصد تزوير محاضر أبحاث تمهيدية لفائدة أحد معارفه.
وتابعت اليومية، نقلا عن مصدرها، أن الدركي رفض تزوير المحاضر قبل أحالتها على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب، بعد حجز عربة المقرب من المسؤول الدركي، وأن الموقوف ظل يرفض تزوير المساطر المنجزة خوفا على مستقبله، وبعدها شرع الرئيس في التضييق عليه وإسناد مهام صعبة له، كما أهانه بعبارات قبيحة أمام زملائه العاملين بالمركز الترابي ذاته.

 

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