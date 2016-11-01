بعد رحيل أب الثورة..كوبا تعلن الحداد لمدة 9 أيام ﻿

أعلنت السلطات الكوبية، اليوم السبت، الحداد الوطني لتسعة أيام بعد ساعات على وفاة أب الثورة فيدل كاسترو عن 90 عاما.

شوف تيفي:

أعلنت السلطات الكوبية، اليوم السبت، الحداد الوطني لتسعة أيام بعد ساعات على وفاة أب الثورة فيدل كاسترو عن 90 عاما.

وأعلن مجلس الدولة، في بيان قصير، ''الحداد الوطني لتسعة أيام'' اعتبارا من السبت وحتى الأحد 4 دجنبر المقبل. وأوضحت هذه الهيئة العليا للسلطة في كوبا أن ''كل الأنشطة والعروض العامة ستتوقف'' بشكل خاص.

وكان الرئيس الكوبي راوول كاسترو أعلن، في بيان تلاه عبر التلفزيون الوطني، ''توفي القائد الأعلى للثورة الكوبية ولم يوضح راول كاسترو أسباب الوفاة، لكنه قال إن الجثة ستحرق.

وقال، في هذا السياق، ''بناء على رغبة عبر عنها الرفيق فيدل، سيتم حرق جثمانه في الساعات الأولى'' من يوم السبت



