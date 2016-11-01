 رحيل الزعيم الكوبي فيدل كاسسترو تاركا وصية تقول ''احرقو جثتي لكن للا تحرقو خطبي'' ﻿
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رحيل الزعيم الكوبي فيدل كاسسترو تاركا وصية تقول احرقو جثتي لكن للا تحرقو خطبي | دولي

رحيل الزعيم الكوبي فيدل كاسسترو تاركا وصية تقول ''احرقو جثتي لكن للا تحرقو خطبي''

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رحيل الزعيم الكوبي فيدل كاسسترو تاركا وصية تقول ''احرقو جثتي لكن للا تحرقو خطبي''

بتاريــخ : 26 نونبر 2016 / 11:16 رحيل الزعيم الكوبي فيدل كاسسترو تاركا وصية تقول احرقو جثتي لكن للا تحرقو خطبي | دولي
رحيل الزعيم الكوبي فيدل كاسسترو تاركا وصية تقول ''احرقو جثتي لكن للا تحرقو خطبي''
عن عمر يناهز 90 عام، توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت الزعيم الكوبي فيددل كاسترو، مخلفا وراءه موجة عارمة من الحزن في كوبا خاصة وأمريكا اللاتينية عموما، بعد أن قاد حركة تحررية بالقارة.

شوف تيفي

عن عمر يناهز 90 عام، توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت الزعيم الكوبي فيددل كاسترو، مخلفا وراءه موجة عارمة من الحزن في كوبا خاصة وأمريكا اللاتينية عموما، بعد أن قاد حركة تحررية بالقارة.
وظهر راؤول، خليفته في منصب الرئيس سنة 2008، على شاشة التلفاز، ليعلن رسميا خبر وفاته مخاطبا الكوبيين، بصوت حزين، ''شقيقي مات، وإنه ستستمر مراسيم حرق جثمانه اليوم السبت''..
وكان كاسترو الذي شكل ثنائي مع المناضل تشي غي فارا في الكفاح، قد ترك وصية بحرق جثته بعد وفاته.. حيث قال ''احرقوا جثتي.. لكن لا تحرقوا خطبي''.



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فيدل كاسترو تشي غي فارا كوبا وفاة

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