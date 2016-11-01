البحرين تؤكد أن الموقف الخليجي العربي تجاه تصرف الاتحاد الإفريقي بخصوص قضية المغرب هو الموقف الصحيح والسليم ﻿

أكدت صحيفة (أخبار الخليج) البحرينية، اليوم السبت، أن الموقف الخليجي العربي المتمثل في الانسحاب من القمة العربية الإفريقية الرابعة التي احتضنها جمهورية غينيا الاستوائية بسبب وضع علم ويافطة باسم

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أكدت صحيفة (أخبار الخليج) البحرينية، اليوم السبت، أن الموقف الخليجي العربي المتمثل في الانسحاب من القمة العربية الإفريقية الرابعة التي احتضنها جمهورية غينيا الاستوائية بسبب وضع علم ويافطة باسم كيان وهمي داخل قاعات الاجتماعات، موقف صحيح وسليم.

وكتبت الصحيفة، في مقال بعنوان "مع المغرب الشقيق في سيادته على أراضيه"، أن "الموقف الخليجي العربي تجاه تصرف الاتحاد الإفريقي هو الموقف الصحيح والسليم الذي ينبغي أن تتخذه الدول العربية تجاه كل ما يمس أمنها وسلامتها واستقرارها".

وأبرز الكاتب الصحفي محمد مبارك جمعة، انسحاب المغرب والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ودولة قطر وسلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية اليمنية والصومال من الاجتماع، "وهو ما جعل القمة العربية الإفريقية في مهب الريح".

وانتقد كاتب المقال الخطأ الذي وقع فيه الاتحاد الإفريقي من حيث الإصرار على إشراك حركة انفصالية غير معترف بها على حساب المملكة المغربية التي تتمتع بسيادة على كامل أراضيها، موضحا أنه "موقف يعمل على دعم الحركات الانفصالية في عموم إفريقيا".

وأشارت الصحيفة إلى أنه "كان من الواضح أن التنسيق العربي الذي قادته المملكة العربية السعودية من أجل اتخاذ موقف موحد لدعم المغرب كان قويا وسريعا"، مشددة على أن "مثل هذا التنسيق والقرار السريع هو ما يجعل باقي الدول تحترمنا وتقيم لنا وزنا وتحترس كثيرا قبل أن تقدم على خطوات أو مواقف ذات صلة بأمن واستقرار بلادنا وسيادتها على أراضيها".

وأبرزت (أخبار الخليج) أن مملكة البحرين لا تنسى لمملكة المغرب مواقفها الداعمة والأصيلة لأمنها واستقرارها، وخصوصا موقف المغرب القوي والحاسم تجاه المزاعم الإيرانية حول البحرين.



