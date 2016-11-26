قيادي بارز بحزب العدالة والتنمية يؤكد مجانية التعليم العمومي ﻿

نفى القيادي البارز بحزب العدالة والتنمية محمد يتيم قبل قليل على حسابه الخاص ما تم تداوله حول خوصصة التعليم عقب قرار المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في دورته العاشرة.

"شوف تيفي"

نفى القيادي البارز بحزب العدالة والتنمية محمد يتيم قبل قليل على حسابه الخاص ما تم تداوله حول خوصصة التعليم عقب قرار المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في دورته العاشرة.

وأكد يتيم بأن ما يتم تداوله بخصوص تراجع الحكومة عن مجانية التعليم لا أساس له من الصحة حسب المعطيات التي يتوفر عليها، موضحا بأنه لا تراجع عن مجانية التعليم في توجهات الحكومة الحالية ولا مجال للتراجع عنه مستقبلا لأنه يتعين حسب اعتقاده إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية والنهوض بها.

وكتب يتيم في تدوينته" حول مجانية التعليم : بين الواقع والوهم..لم أحضر أشغال المجلس الأعلى للتعليم تبعا لاجتهاد من المسؤولين فيه يعتبر ان عضوية من يمثل البرلمان تنتهي بنهاية ولاية الانتداب البرلماني ، وحسب متابعتي اثير نقاش بمناسبة التداول في مشروع القانون الإطار .ما يتداول عن تراجع الحكومة عن مجانية التعليم او اقرار المجلس لهذا التوجه لا أساس له من الصحة حسب المعطيات التي أتوفر عليها ، وكان قد نشر شيء قريب من هذا القبيل في مناسبة أخرى"

وتابع يتيم "ورفعا لكل لَبْس أودّ التاكيد على المعطيات التالية :

إقرار رسوم للتسجيل بالنسبة للميسورين مسألة غير جديدة وسبق أن أقرها الميثاق الوطني للتربية والتكوين مع اعفاء أبناء الفئات الفقيرة ، علما ان بعض موسسات التعليم العالي والمعاهد على الخصوص معمول بها في عدد من الحالات.- المجلس الأعلى للتعليم يعد دراسة حول تمويل التعليم لم يتم الانتهاء منها بعد ولم يعرض تقريرها على الهيئة التداولية للبث فيه .. لا مجال للتراجع عن مبدأ مجانية التعليم في توجهات الحكومة الحالية ولا مجال للتراجع عنه مستقبلا بل العكس يتعين إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية والنهوض بها وينبغي أن توفر الإمكانيات المالية والبشرية كي تصبح هي مركز الاستقطاب أي أن التعليم العمومي وخاصة الأساسي منه ينبغي ان يبقى تمويله أساسا من الدولة وفي أسلاكه الأخرى أيضا لا يمكن تحميل الفقراء اي تبعات في مجال تمويل التعليم".

وأضاف قيادي حزب المصباح" من الناحية العملية فإن هناك توجها من الفئات المتوسطة والميسورة إلى التعليم الخصوصي وتمويل دراسة الأبناء بمبالغ مكلفة من ميزانيات الأسر المتوسطة ، كما أن الآباء يتحملون كلفة الإنفاق على أبنائهم في مؤسسات التعليم الجامعي الخاص وأيضا خارج المغرب ، ولو تم الارتقاء بالمدرسة والجودة فاعتقد أن الآباء الميسورين بإمكانهم أن يسهموا في دفع رسوم لو أصبحت المدرسة العمومية ذات جودة ودون شك بمبالغ اقل مما يدفعونه اليوم فبالتعليم الخاص.. الدراسات تتثبت اليوم أن الإنفاق الذي تتحمله الدولة في الإنفاق على ومدرس طالب جامعي هي كلفة مضاعفة في المعاهد العليا بالمقارنة مع الكليات ذات الطابع. المفتوح علما أن اغلب من يصل إلى هذه المعاهد العليا هم أبناء فئات ميسورة وهو ما يعني أن من يستفيد من تمويل الدولة للتعليم الجامعي ذي الجودة هم أبناء الميسورين اي ان دافعي الضرايب يمولون التعليم الراقي لهولاء ، وتبعا لذلك فتن طرح مبدأ المجانية دون تمييز بين أبناء الفئات الفقيرة والمتوسطة وآبناء الفئات الميسورة يساهمون من حيث لا يشعرون في تكريس التمييز في الحق في الولوج إلى التعليم ودعم عدم تكافؤ الفرص ، ولذلك فان الوقوف بإطلاق في وجه فرض رسوم على أبناء الأغنياء من خلال رفع شعار المجانية بإطلاق هو تكريس للتفاوت إذ أن إمكانيات الدولة ينبغي إن توجه للرفع من جودة التعليم ودعم الفئات الفقيرة للولوج إلى الحق في التربية والتكوين في جميع المجال ، وما عدا ذلك شعارات !!".

