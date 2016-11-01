مؤلم..الثلوج تحاصر قرى ومداشر بتارودانت والجوع يهدد السكان وهذه هي التفاصيل

"شوف تيفي"

حاصرت الثلوج مجموعة من الدواوير بتراب جماعة إميلماس باقليم تارودانت منذ الثلاثاء الماضي ومنعت السكان من قضاء حوائجهم وشراء مستلزمات فصل الشتاء البارد والقاسي في هذه القرى والمداشر النائية.

وحسب يومية المساء في عددها الصادر ليومي السبت والأحد، فإن فعاليات جمعوية، كشفت أن مجموعة من القرى بتارودانت محاصروة ومعزولة بسبب وعورة المسالك الطرقية، الشيء الذي ضاعف من معاناة السكان وصعب عمليية تنقلهم للتزود بالحطب للتدفئة الغذائية لإطعام أطفالهم الذين يتضورون جوعا وسط تحذيرات من أزمة إنسانية بتلك المناطق.

وأضاف الجمعويون أن موجة البرد القارس التي تضرب مجموعة من المناطق التبعة لإقليم تارودانت كجماعة إميلماس، جعلت السكان يطلقون نداء الاستغاثة للمطالبة بقوافل طبية وإنسانية تجلب لهم المؤونة واللباس والأدوية، مطالبين من وزارة التجهيز والنقل التدخل العاجل لفتح الطرق والمعابر المقطوعة بسبب الثلوج لفك العزلة على السكان ولو مؤقتا.



