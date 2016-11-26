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بعد إجتماعه بإدريس لشكر...بن كيران يستقبل قدماء حركة التوحيد و الإصلاح بمنزله بالرباط

بتاريــخ : 26 نونبر 2016 / 00:02 بعد إجتماعه بإدريس لشكر...بن كيران يستقبل قدماء حركة التوحيد و الإصلاح بمنزله بالرباط | بوليتيك
بعد إجتماعه بإدريس لشكر...بن كيران يستقبل قدماء حركة التوحيد و الإصلاح بمنزله بالرباط
علمت ''شوف تيفي'' أن عبد الإله بن كيران إستقبل عشية اليوم الجمعة بمقر بيته بمدينة الرباط، وفدا من قياديي ومؤسسي حركة التوحيد والإصلاح.

شوف تيفي

  علمت "شوف تيفي" أن عبد الإله بن كيران إستقبل عشية اليوم الجمعة بمقر بيته بمدينة الرباط، وفدا من قياديي ومؤسسي حركة التوحيد والإصلاح.

 وأوضحت مصادر مطلعة أن شخصيات معروفة بمدينة الرباط بإنتمائها لحركة التوحيد والإصلاح، والإشراف على أجهزتها التنظيمية بالمدينة، قامت بزيارة لرئيس الحكومة عبد الإله بن كيران في منزله بحضور القيادي في الحزب والحركة محمد يتيم.

 وتأتي زيارة قدماء حركة التوحيد والإصلاح، ساعات فقط بعد إستقبال رئيس الحكومة بمنزله إدريس لشكر الكاتب الأول للإتحاد الإشتراكي، حيث إنتهى اللقاء الصباحي بالإتفاق على إستئناف المفاوضات لتشكيل الحكومة المقبلة.

 وكشفت ذات المصادر، أن بن كيران إستقبل مساء اليوم أيضا سكرتارية مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين في لقاء خاص، حيث قدم الوفد دعوة لرئيس الحكومة لحضور نشاط المجموعة بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطين .

 بعد إجتماعه بإدريس لشكر...بن كيران يستقبل قدماء حركة التوحيد و الإصلاح بمنزله بالرباطبعد إجتماعه بإدريس لشكر...بن كيران يستقبل قدماء حركة التوحيد و الإصلاح بمنزله بالرباط

 

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