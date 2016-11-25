عاجل.. طائرة روسية تساعد في إخماد النيران بإسرائيل وحكومة المحتل تحرض متطرفين على حرق مدن فلسطينية ﻿

كشفت قناة الجزيرة القطرية نقلا عن مصادر ها ''الأوروبية'' قبل قليل، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، عن مشاركة طائرة روسية في جهود إخماد النيران في منطقة نحف قرب القدس المحتلة.

''شوف تيفي''

كشفت قناة الجزيرة القطرية نقلا عن مصادر ها ''الأوروبية'' قبل قليل، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، عن مشاركة طائرة روسية في جهود إخماد النيران في منطقة نحف قرب القدس المحتلة.

وأضحت القناة بأن الحرائق تتواصل لليوم الرابع على التوالي، وقد التهمت مئات المنازل وعشرات آلاف الأراضي الحرشية والغابات.

وأوضح المصدر ذاته بأن هناك حملة تحريض من قبل الحكومة الإسرائيلية، تتهم من خلالها الفلسطينيين بإضرام النار، وتحرض متطرفين إسرائيليين إلى حرق بلدات ومدن فلسطينية انتقاما منهم.



