عاجل.. إنفجار مدوي يهز تركيا ﻿

''شوف تيفي''
شهدت مدينة غازي عنتاب في جنوب تركيا قرب الحدود مع سوريا، ليلة اليوم الجمعة، انفجارا مدويا، وقد هرعت سيارات الإطفاء والشرطة إلى المكان، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة أنباء الأناضول الرسمية.
وأشارت الوكالة في خبرها العاجل إلى أن أسباب ونتائج هذا الانفجار، تبقى إلى حدود اللحظة غير معروفة.
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