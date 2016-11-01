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عضة مسافر تحيل مراقب لحافلات النقل على مصحة خاصة بأكادير

بتاريــخ : 25 نونبر 2016 / 23:19 عضة مسافر تحيل مراقب لحافلات النقل على مصحة خاصة بأكادير | حوادث و حقوق
عضة مسافر تحيل مراقب لحافلات النقل على مصحة خاصة بأكادير
كشفت مصادر مطلعة، أن مراقب لحافلات النقل بمدينة أكادير تعرض ''لعضة'' من طرف راكب رفض تأدية ثمن التذكرة بمنطقة تاغزوت السياحية شمال المدينة.

شوف تيفي

كشفت مصادر مطلعة، أن مراقب لحافلات النقل بمدينة أكادير تعرض ''لعضة'' من طرف راكب رفض تأدية ثمن التذكرة بمنطقة تاغزوت السياحية شمال المدينة.

وأفاد الضحية الذي مازال يرقد بمصحة خاصة بأكادير، بأنه طالب أحد مستخدمي حافلة النقل بتذكرة السفر يوم الأربعاء الماضي على الساعة الخامسة مساءا، ليدخل الطرفان في نقاش وشتم وضرب، إنتهى بعضة على مستوى أنف المراقب تطلبت نقله نحو المصحة مدرجا في دمائه.

وخلافا لما تم ترويجه سابقا، كشفت مصادر مقربة من الشركة المستغلة لحافلات النقل بأكادير التي يشتغل لديها المراقب، أنها تتوفر على فيديو يوثق العملية، حيث أن المراقب قام فقط بعمله المطلوب منه، لكن الجاني الذي لا يتوفر على تذكرة السفر هو المتسبب في الحادثة.

وينتظر أن يغادر المراقب المصحة اليوم الجمعة، بعد تحسن حالته الصحية بعد الإصابة التي تعرض لها على مستوى الأنف جراء عضة، لأحد ركاب الحافلة المعتقل لدى سرية الدرك بتاغزوت الذي رفض تأدية التذكرة.
وتأتي الحادثة المأساوية بعد النقاش المستعر بين ساكنة مدينة أكادير بعد إعلان سابق للشركة الحاصلة على تفويض إستغلال النقل بالمدينة والمناطق المجاورة، بزيادة تسعيرة بعض الخطوط، في ظل صمت مطبق للمسؤولين، خاصة منهم عمدة المدينة والبرلماني باسم العدالة والتنمية الذي يرأس اللجنة الموسعة المختصة في تدبير القطاع بالمدينة.

 

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أكادير المراقب العنف الضرب التذكرة الأنف الإستغلال شوف تيفي

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