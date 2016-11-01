فيديو صادم يوثق لحظة قيام فتاة بالانتحار من خلال رمي نفسها إلى خليج وادي الذهب..تفاصيل مثيرة ﻿

شهد وادي الذهب اليوم الجمعة، واقعة خطيرة، بطلتها شابة، قامت بمحاولة الانتحار من خلال رمي نفسها إلى خليج وادي الذهب.

''شوف تيفي''

شهد وادي الذهب اليوم الجمعة، واقعة خطيرة، بطلتها شابة، قامت بمحاولة الانتحار من خلال رمي نفسها إلى خليج وادي الذهب.

وحسب مصادر محلية فإن الفتاة قامت برمي نفسها إلى خليج وادي الذهب من أجل الانتحار، لكن تدخل العديد من المواطنين، كانوا بعين المكان، ساهم في إنقاذ حياتها ومنعها من الموت غرقا.

وأضافت المصادر ذاتها بأن أسباب قيام الفتاة بالانتحار تبقى مجهولة إلى حدود اللحظة، وقد تم نقلها إلى المستشفى الجهوي الحسن الثاني بالداخلة لتلقي العلاجات الضرورية.