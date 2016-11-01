فضيحة..قناة عالمية معروفة تصدم متابعيها وتبث فيلما إباحيا ﻿

وقعت القناة الأمريكية ''CNN'' الليلة الماضية عند الساعة 23:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة، في خطأ لا يغتفر، حيث كان الجمهور يستعد لمتابعة حلقة جديدة من أجزاء ''أنتوني بوردين''، لكنهم صدموا حينما انطلق بث

"شوف تيفي"



وقعت القناة الأمريكية "CNN" الليلة الماضية عند الساعة 23:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة، في خطأ لا يغتفر، حيث كان الجمهور يستعد لمتابعة حلقة جديدة من أجزاء "أنتوني بوردين"، لكنهم صدموا حينما انطلق بث فيلم إباحي للبالغين استمر على الهواء لمدة 30 دقيقة دون أن يلتفت القيمون على القناة لهذا الخطأ الفادح.



وحسب مجموعة من المواقع الاخبارية العالمية في التفاصيل، نقلا عن وسائل إعلام أمريكية، فإن الخطأ تسببت به شركة RCN التي تولى تنسيق البث المحلي في بوسطن، وهي المسؤولة عن عملية نقل البث وتوفير القنوات على الصعيد المحلي، حيث ، حولت كبسة زر خاطئة بث قناة cnn إلى إحدى القنوات الإباحية، ليستمر العرض مدة 30 دقيقة دون أن يلتفت أحد للخطأ.



وأوضحت المصادر ذاتها أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين نشروا تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي ينبهون القناة لخطئها حيث كتب أحدهم "لا يسعني الانتظار حتى الصباح كي تتنبه شركة RCN للخطأ الفادح التي ارتكبته باستبدال بث cnn بفيلم إباحي مخصص للبالغبين".