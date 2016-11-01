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عاجل..شوف تيفي تنفرد بكشف حياة سعد لمجرد داخل سجن فلوري: ها كيفاش كيدوز لمجرد اليوم ديالو في الحبس

بتاريــخ : 25 نونبر 2016 / 22:11 عاجل..شوف تيفي تنفرد بكشف حياة سعد لمجرد داخل سجن فلوري: ها كيفاش كيدوز لمجرد اليوم ديالو في الحبس | ثقافة و فنون
عاجل..شوف تيفي تنفرد بكشف حياة سعد لمجرد داخل سجن فلوري: ها كيفاش كيدوز لمجرد اليوم ديالو في الحبس
علمت ''شوف تيفي'' بأن الفنان المغربي سعد لمجرد، وبالرغم من تأثر حالته النفسية بعد أن طالت مدة تواجده بسجن ''فلوري'' بالعاصمة الفرنسية باريس، إلا أنه يقضي يومه بشكل طبيعي وبدون مشاكل تذكر.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' بأن الفنان المغربي سعد لمجرد، وبالرغم من تأثر حالته النفسية بعد أن طالت مدة تواجده بسجن ''فلوري'' بالعاصمة الفرنسية باريس، إلا أنه يقضي يومه بشكل طبيعي وبدون مشاكل تذكر.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن سعد لمجرد مفروض عليه البقاء مدة طويلة داخل زنزانته والتي يتوفر فيها على شاشة تلفزيون، بالإضافة إلى استغلاله لبعض الوقت لممارسة الرياضة أثناء فترة الاستراحة.

وأوضح ذات المصدر بأن الحالة الجسدية للفنان المغربي في تحسن ، نافيا ما تداوله البعض بأنه يعاني داخل زنزانته مما انعكس سلبا على حالته الصحية والنفسية.

وتجدر الإشارة إلى أن ''المعلم'' تم إحالته على سجن ''فلوري'' قبل أربعة أسابيع، عقب اتهامه من طرف فتاة فرنسية تدعى ''لورا بريول'' باغتصابها وتعنيفها جسديا.

 

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المغرب شوف تيفي سجن فلوري زنزانة الحالة الجسدية لورا بريول

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