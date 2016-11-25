بالصور.. موطور شعلات فيه العافية بفاس و ها شنو وقع ﻿

شب حريق قبل قليل بدراجة نارية بساحة لافياط بمدينة فاس جراء تماس كهربائي ببطارية «الموطور»، وحسب مصادر شوف تيفي فإن سائق الدراجة كان راكبا على متنها قبل اندلاع النيران.

شوف تيفي

شب حريق قبل قليل بدراجة نارية بساحة لافياط بمدينة فاس جراء تماس كهربائي ببطارية «الموطور»، وحسب مصادر شوف تيفي فإن سائق الدراجة كان راكبا على متنها قبل اندلاع النيران.

وفور وقوع الواقعة حلت بعين المكان العناصر الأمنية مرفوقين بالوقاية المدنية من أجل إخماد الحريق، كما أنه ولحسن الحظ لم تسجل خسائر في الأرواح بل اقتصر ذلك على الخسائر المادية.