ضبط وحجز كمية من مخدر الشيرا بمعبر باب سبتة ﻿

علم لدى مصدر جمركي، اليوم الجمعة، أنه تم بمعبر باب سبتة ضبط وحجز ثمانية كيلوغرامات من مخدر الشيرا، وقد أسفرت هذه العملية عن توقيف مواطن إسباني.

''شوف تيفي''+''و م ع''

علم لدى مصدر جمركي، اليوم الجمعة، أنه تم بمعبر باب سبتة ضبط وحجز ثمانية كيلوغرامات من مخدر الشيرا، وقد أسفرت هذه العملية عن توقيف مواطن إسباني.

وأوضح المصدر انه تم خلال عملية مراقبة روتينية مشتركة بين عناصر الجمارك والأمن مساء أمس الخميس ضبط ثمانية كلغ من مخدر الشيرا كانت محشوة على شكل صفائح داخل قوارير ماء معدني مخبأة في خزان وقود سيارة نفعية مسجلة في إسبانيا في ملكية الإسباني الذي حاول تهريب المخدرات نحو سبتة المحتلة.

وأضاف المصدر أنه تم إحالة الظنين على الشرطة القضائية الولائية لتطوان لتعميق البحث تحت إشراف النيابة العامة قبل إحالته على العدالة المختصة.