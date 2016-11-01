بالفيديو ..محمد بودن : العلاقات السعودية المغربية مَرجع في العلاقات بين دول المنطقة العربية ﻿

قال المحلل السياسي محمد بودن، أن العلاقات السعودية المغربية مرجع في العلاقات بين الدول العربية ودول المنطقة، حيث أن قضية الصحراء المغربية تعتبر قضية وطنية للمملكة العربية السعودية، وهو ما يوضح

شوف تيفي



قال المحلل السياسي محمد بودن، أن العلاقات السعودية المغربية مرجع في العلاقات بين الدول العربية ودول المنطقة، حيث أن قضية الصحراء المغربية تعتبر قضية وطنية للمملكة العربية السعودية، وهو ما يوضح تصريح الوزير السعودي مؤخرا ''بأن ما يضر المغرب يضر السعودية''، وهو ما رد عليه المغرب ببلاغ صادر عن وزارة الخارجية المغربية اليوم حول ما يقوم به الحوثيون على الحدود السعودية اليمنية.

وصرح بودن أن الوضع في الجامعة العربية يعرف إنقساما بارزا على مستوى المواقف بين أعضائها، حيث أن هناك أطرافا تخدم أجندة تقسيم البلدان وعدم إحترام سيادتها فيما دول أخرى لها مواقف عصرية تحترم سيادة الدول.

وأوضح بودن أن الإشكال البارز مؤخرا هو رئاسة الكويت للقمة العربية الإفريقية الرابعة، حيث أحدث الموقف الكويتي جدلا وثقبا في العلاقات المغربية الخليجية، لأن المغرب لا نقاش فيه ولا يمكن التساهل مع أي موقف معادي للسيادة المغربية.

وتابع بودن في تصريحه ''لشوف تيفي'' أن القمة العربية الإفريقية المقامة ''بمالابو'' بعاصمة غينيا الإستوائية لم تكن بتلك القيمة التي سوقتها الهالة الإعلامية للبوليساريو والجزائر، حيث أنه من أصل 64 بلدا شارك فقط 24، بالإضافة إلى حضور 15 من رؤساء الدول أغلبهم معروفين بمعاداتهم للمغرب وعودته لمؤسسة الإتحاد الإفريقي.

وأفاد بودن أن الموقف الكويتي الأخير والمفاجئ، هو كونها تبحث عن دور في منطقة الخليج، ''كي لا تكون تحت سيطرة الأخ الأكبر وهو المملكة العربية السعودية لاغير'' حسب تعبير بودن.