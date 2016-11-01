 خطير حضيو راسكم..فيروس معدي يصيب مغربية وها كيفاش كينتقل للناس ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل.. إنفجار مدوي يهز تركيا | دولي

عاجل.. إنفجار مدوي يهز تركيا

عضة مسافر تحيل مراقب لحافلات النقل على مصحة خاصة بأكادير | حوادث و حقوق

عضة مسافر تحيل مراقب لحافلات النقل على مصحة خاصة بأكادير

فيديو صادم يوثق لحظة قيام فتاة بالانتحار من خلال رمي نفسها إلى خليج وادي الذهب..تفاصيل مثيرة | حوادث و حقوق

فيديو صادم يوثق لحظة قيام فتاة بالانتحار من خلال رمي نفسها إلى خليج وادي الذهب..تفاصيل مثيرة

فضيحة..قناة عالمية معروفة تصدم متابعيها وتبث فيلما إباحيا | منوعات

فضيحة..قناة عالمية معروفة تصدم متابعيها وتبث فيلما إباحيا

عاجل..شوف تيفي تنفرد بكشف حياة سعد لمجرد داخل سجن فلوري: ها كيفاش كيدوز لمجرد اليوم ديالو في الحبس | ثقافة و فنون

عاجل..شوف تيفي تنفرد بكشف حياة سعد لمجرد داخل سجن فلوري: ها كيفاش كيدوز لمجرد اليوم ديالو في الحبس

بالصور.. موطور شعلات فيه العافية بفاس و ها شنو وقع | حوادث و حقوق

بالصور.. موطور شعلات فيه العافية بفاس و ها شنو وقع

ضبط وحجز كمية من مخدر الشيرا بمعبر باب سبتة | حوادث و حقوق

ضبط وحجز كمية من مخدر الشيرا بمعبر باب سبتة

بالفيديو ..محمد بودن : العلاقات السعودية المغربية مَرجع في العلاقات بين دول المنطقة العربية | بوليتيك

بالفيديو ..محمد بودن : العلاقات السعودية المغربية مَرجع في العلاقات بين دول المنطقة العربية

لأصحاب خوصصة التعليم: هذا هو مخطط الحسن الثاني لإصلاح التعليم في المغرب.. لكن علاش ماطبقش؟ | بوليتيك

لأصحاب خوصصة التعليم: هذا هو مخطط الحسن الثاني لإصلاح التعليم في المغرب.. لكن علاش ماطبقش؟

دينامية ملك في الخارج و"عبث سياسي" في الداخل!

خطير حضيو راسكم..فيروس معدي يصيب مغربية وها كيفاش كينتقل للناس

بتاريــخ : 25 نونبر 2016 / 20:42 خطير حضيو راسكم..فيروس معدي يصيب مغربية وها كيفاش كينتقل للناس | مجتمع
خطير حضيو راسكم..فيروس معدي يصيب مغربية وها كيفاش كينتقل للناس
تناقل مستخدمو تطبيق الواتساب اليوم الجمعة، تسجيلا صوتيا، عبارة عن تحذير من شخص يدعى ''أبو الأمين''، كشف من خلاله بأن فيروسا معديا خطيرا وصل إلى دولة الدنمارك قادما من ألمانيا.

''شوف تيفي''
تناقل مستخدمو تطبيق الواتساب اليوم الجمعة، تسجيلا صوتيا، عبارة عن تحذير من شخص يدعى ''أبو الأمين''، كشف من خلاله بأن فيروسا معديا خطيرا وصل إلى دولة الدنمارك قادما من ألمانيا.

وقال هذا الشخص الذي يتحدث بنبرة جادة، إن الفيروس أصاب مغربية مقيمة بكوبنهاغن، والتي تقطن في أحد أفرع ''النارو بروغ'' بالقرب من البحريات وهي تتواجد في المستشفى.

وحذر هذا المتحدث الجميع من فتح صندوق البريد الذي يضم أقراص مدمجة للقرآن الكريم، والتي من الممكن أن تحتوي على الفيروس المعدي والذي ينتقل بسرعة إلى الإنسان ويقتله بسرعة لا تصدق.

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الواتساب القرآن الكريم الدنمارك تسجيل صوتي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بالصور.. هذا ما يقع دابا بساحة جامع الفنا بمراكش | مجتمع

بالصور.. هذا ما يقع دابا بساحة جامع الفنا بمراكش

سخرية فايسبوكية من قرار إلغاء مجانية التعليم | مجتمع

سخرية فايسبوكية من قرار إلغاء مجانية التعليم

ديربي الرجاء والوداد .. احتمال حدوث اكتظاظ بعد غد الأحد في عدد من محطات الأداء بالطريق السيار الدار البيضاء - أكادير | مجتمع

ديربي الرجاء والوداد .. احتمال حدوث اكتظاظ بعد غد الأحد في عدد من محطات الأداء بالطريق السيار الدار البيضاء - أكادير

هام..أمطار قوية أو زخات أحيانا عاصفية اليوم الجمعة وغدا السبت بعدة مناطق بالمملكة | مجتمع

هام..أمطار قوية أو زخات أحيانا عاصفية اليوم الجمعة وغدا السبت بعدة مناطق بالمملكة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..حقيقة الشفار لي طفا الضو فعمارة بمكناس باش ايغتاصب سيدة متزوجة | بــووز
منذ 28 دقيقة

بالفيديو..حقيقة الشفار لي طفا الضو فعمارة بمكناس باش ايغتاصب سيدة متزوجة

الملك محمد السادس يؤدي صلاة الجمعة بمدغشقر | قنوات أخرى

الملك محمد السادس يؤدي صلاة الجمعة بمدغشقر

بيناتنا:علاش عندنا ارتفاع كبير في نسبة العنوسة؟ | بيناتنا

بيناتنا:علاش عندنا ارتفاع كبير في نسبة العنوسة؟

خبر اليوم : الأمطار تكشف واقع البنية التحتية بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء | خبر اليوم

خبر اليوم : الأمطار تكشف واقع البنية التحتية بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل.. إنفجار مدوي يهز تركيا | دولي
منذ 8 دقائق

عاجل.. إنفجار مدوي يهز تركيا

عضة مسافر تحيل مراقب لحافلات النقل على مصحة خاصة بأكادير | حوادث و حقوق

عضة مسافر تحيل مراقب لحافلات النقل على مصحة خاصة بأكادير

فيديو صادم يوثق لحظة قيام فتاة بالانتحار من خلال رمي نفسها إلى خليج وادي الذهب..تفاصيل مثيرة | حوادث و حقوق

فيديو صادم يوثق لحظة قيام فتاة بالانتحار من خلال رمي نفسها إلى خليج وادي الذهب..تفاصيل مثيرة

فضيحة..قناة عالمية معروفة تصدم متابعيها وتبث فيلما إباحيا | منوعات

فضيحة..قناة عالمية معروفة تصدم متابعيها وتبث فيلما إباحيا

﻿ ﻿
اليوم 12:57 GMT

عاجل و بالصور..الفنان محمد رضى يدخل في غيبوبة خطيرة بالولايات المتحدة لهذا السبب

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.