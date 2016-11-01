خطير حضيو راسكم..فيروس معدي يصيب مغربية وها كيفاش كينتقل للناس ﻿

''شوف تيفي''
تناقل مستخدمو تطبيق الواتساب اليوم الجمعة، تسجيلا صوتيا، عبارة عن تحذير من شخص يدعى ''أبو الأمين''، كشف من خلاله بأن فيروسا معديا خطيرا وصل إلى دولة الدنمارك قادما من ألمانيا.
وقال هذا الشخص الذي يتحدث بنبرة جادة، إن الفيروس أصاب مغربية مقيمة بكوبنهاغن، والتي تقطن في أحد أفرع ''النارو بروغ'' بالقرب من البحريات وهي تتواجد في المستشفى.
وحذر هذا المتحدث الجميع من فتح صندوق البريد الذي يضم أقراص مدمجة للقرآن الكريم، والتي من الممكن أن تحتوي على الفيروس المعدي والذي ينتقل بسرعة إلى الإنسان ويقتله بسرعة لا تصدق.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.