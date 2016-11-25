بزناس خطير ملقب بـ ''بويا'' اعتدى على شاب بطريقة بشعة ضواحي بنسليمان+صور ﻿

شهدت منطقة سيدي بطاش ضواحي بنسليمان، خلال الأسبوع الجاري، جريمة بشعة، أبطالها شخص قام بالاعتداء رفقة أبنائه على شاب في مقتبل العمر. وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن المعتدي ملقب بـ ''بويا'' وهو تاجر

''شوف تيفي''

شهدت منطقة سيدي بطاش ضواحي بنسليمان، خلال الأسبوع الجاري، جريمة بشعة، أبطالها شخص قام بالاعتداء رفقة أبنائه على شاب في مقتبل العمر.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن المعتدي ملقب بـ ''بويا'' وهو تاجر للمخدرات، قام رفقة أبنائه بالاعتداء على الضحية لأنه اعترض على بيعهم للمخدرات والمسكرات بالقرب من منزله.

وأضاف المصدر ذاته بأن الضحية، تعرض لكسور على مستوى الأنف والساق، حيث تم نقله إلى مستشفى السوسي بالرباط لتلقي العلاجات الضرورية.

وأوضح ذات المصدر بأن عائلة الضحية، تقدمت لمصالح الدرك الملكي بشكاية معززة بشهادة طبية بلغت فيها مدة العجز 50 يوما.