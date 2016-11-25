بالصور.. هذا ما يقع دابا بساحة جامع الفنا بمراكش ﻿

تعرف ساحة جامع الفنا بمدينة مراكش منذ يومين، أشغال إعادة تهيئة أرضية المكان المخصص لمحلات بيع المأكولات الشعبية.

''شوف تيفي''



تعرف ساحة جامع الفنا بمدينة مراكش منذ يومين، أشغال إعادة تهيئة أرضية المكان المخصص لمحلات بيع المأكولات الشعبية.

وتهدف هذه الأشغال إلى إعادة الروح لساحة جامع الفنا من خلال تجديد الأرضية المخصصة لما يسمى بالحنطات ومحلات بيع المأكولات، وذلك لكي تتلاءم والتطور الذي تعرفه المدينة الحمراء في الآونة الأخيرة من حيث البنية التحتية، وأيضا للحفاظ على سلامة زوار هذه المحلات بعد أن تهالكت الأرضية القديمة.

وتجدر الإشارة إلى أن محلات بيع المأكولات الشعبية بساحة جامع لفنا، تعتبر من أبرز الأشياء التي تزين ليالي عاصمة السياحة مدينة مراكش.وقد أثارت عملية الأشغال هاته فضول المراكشيين والزوار حيث تناسلت مجموعة من الأخبار وراء ذلك..