سخرية فايسبوكية من قرار إلغاء مجانية التعليم ﻿

منذ نشر خبر قرار إلغاء مجانية التعليم بعد اجتماع المجلس الأعلى للتربية والتكوين، انطلقت تدوينات مختلفة تسخر من هذا القرار، حيث لم يستوعب البعض هذا الأخير في غياب الكشف عن التفاصيل أو ما سيتغير قبل

شوف تيفي

منذ نشر خبر قرار إلغاء مجانية التعليم بعد اجتماع المجلس الأعلى للتربية والتكوين، انطلقت تدوينات مختلفة تسخر من هذا القرار، حيث لم يستوعب البعض هذا الأخير في غياب الكشف عن التفاصيل أو ما سيتغير قبل وبعد.

فالتعليم في المغرب يعيش عدة مشاكل، وإلغاءه قد يحرم مجموعة من المتمدرسين من ولوج المدارس، حيث نشر أحد النشطاء المعروفين عبر الموقع الأزرق إحصائية ممزوجة بنفس السخرية بالقول أن 7 ملايين أمي في المغرب، وأزيد من مليون طفل تتراوح أعمارهم ما بين التاسعة والرابعة عشرة، بلا مدرسة، وعندنا 300 ألف تلميذ يتركون المدارس سنويا، فكيف إذا ما تم إلغاء مجانية التعليم؟.