حلقة إخفاء أثار العنف بواسطة الماكياج على صباحيات تثير ضجة ودوزيم تعتذر للمشاهدين..وهذه هي التفاصيل ﻿

مباشرة بعد الضجة التي أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص حلقة برنامج صباحيات بخصوص طريقة إخفاء أثار العنف على الوجه بواسطة الماكياج، خرجت قناة ''دوزيم'' بتوضيح، قدمت من خلاله اعتذاراً لجميع

''شوف تيفي''

مباشرة بعد الضجة التي أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص حلقة برنامج صباحيات بخصوص طريقة إخفاء أثار العنف على الوجه بواسطة الماكياج، خرجت قناة ''دوزيم'' بتوضيح، قدمت من خلاله اعتذاراً لجميع مشاهديها.

فحسب بلاغ القناة الثانية والذي توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه فإن إدارة القناة ترى أن الفقرة المتعلقة بكيفية إخفاء أثار العنف على الوجه بواسطة ''الماكياج'' غير ملائمة وتشكل خطأ في التقدير بالنظر إلى حساسية وأهمية موضوع العنف ضد النساء، مشيرة إلى أن هذه المقاربة تتناقض تماما مع الخط التحريري للقناة وميثاقها المبني على إعطاء قيمة بارزة لصورة المرأة من خلال التزام القناة منذ 27 سنة بالدفاع عن حقوق المرأة وهو الالتزام الذي تم الاعتراف به مرارا وتكرارا من طرف متتبعي القناة والمجتمع المدني.

وذكرت ''دوزيم'' في بلاغها بأن بأن برنامج صباحيات قد أدرج خلال هذا الأسبوع مجموعة من المواضيع التي تطرقت إلى الترسانة القانونية الخاصة بحماية حقوق المرأة، مقدمة في الوقت ذاته اعتذارها الصادق بعد هذا الخطأ في التقدير.

وأكدت القناة التزامها باتخاذ جميع الإجراءات المناسبة في حق الأشخاص المسؤولين عن هذا الخطأ، كما ستدعم آليات المراقبة والتأطير حول هذا الموضوع، ووجهت شكرها لجميع المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذين أبدوا حرصا كبيرا من خلال متابعة هذا الموضوع وهو أمر تابعته القناة باهتمام.