عاجل: تطورات جديدة في قضية الفنان المغربي سعد لمجرد و هذا هو قرار النيابة العامة بخصوص حضور المشتكية للمواجهة بعد استدعاء شاهدة على القضية ﻿

في جديد قضية الفنان المغربي سعد لمجرد و بعد حوالي شهر على اعتقاله بفرنسا بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية، علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة من باريس، أن المشتكية لورا بريول توصلت باستدعاء من طرف مكتب

شوف تيفي

في جديد قضية الفنان المغربي سعد لمجرد و بعد حوالي شهر على اعتقاله بفرنسا بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية، علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة من باريس، أن المشتكية لورا بريول توصلت باستدعاء من طرف مكتب محاميها بهدف الحضور إلى قصر العدالة و مواجهة الفنان المغربي.

و قالت ذات المصادر، اليوم الجمعة، إن '' لورا بريول'' توصلت رسميا بمراسلة من دفاعها يخبرها بإجبارية حضورها بحر الأسبوع المقبل لجلسة المواجهة، مباشرة بعدما قدم طلبا للنيابة العامة الفرنسية، يتمثل في حضور الشاهدة الوحيدة في هذه القضية للإدلاء بشهادتها بخصوص ليلة الواقعة و التي تعمل كعاملة للنظافة بالفندق الذي شهد الواقعة.

وكشفت ذات المصادر، أن هذا الأسبوع قد يعرف انفراجا أو منعرجا خطيرا في قضية ''المعلم'' سعد لمجرد المعتقل على خلفية اتهامه من طرف فتاة فرنسية بمحاولة الاغتصاب والتعنيف

تجدر الإشارة إلى أن لورا بريول كانت قد دفعت عبر محاميها شهادة طبية تمكنها من عدم الحضور إلى جلسة المواجهة و التي حددت مدة العجز فيها ثلاثة أشهر.



