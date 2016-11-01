صادم : العثور على أمير كويتي مقتول داخل شقة و هذه التفاصيل ﻿

نعى الديوان الأميري في الكويت الشيخ ''صباح مبارك الصباح الناصر'' الذي توفي عن عمر ناهز 58 عامًا في ظروف غامضة.

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نعى الديوان الأميري في الكويت الشيخ ''صباح مبارك الصباح الناصر'' الذي توفي عن عمر ناهز 58 عامًا في ظروف غامضة.

وأفادت الداخلية الكويتية بأن الشيخ صباح مبارك الصباح (58 عاما) عثر عليه مقتولا بجانب اثنين آخرين، هما صالح ناصر بخيت، مواطن كويتى، وسيدة أخرى تحمل جنسية إندونيسية داخل شقة بمنطقة سلوى.

وأوضحت الداخلية فى بيان صحفى، ''إنه أثناء تجوال إحدى دوريات مخفر شرطة سلوى، شوهد شخص مصابا تبين أنه يحمل جنسية هندية، وأفاد بوجود ثلاثة أشخاص مقتولين وأرشد عن مكانهم، وتم اتخاذ الإجراء القانونى والتوجه إلى الشقة المذكورة، ووجد الباب مفتوحاً وشوهدت بقع دماء عند المدخل، وعثر داخل الشقة على ثلاث جثث.

وأضافت الإدارة أنه أثناء تجوال إحدى دوريات مخفر شرطة سلوى بمنطقة سلوى شوهد شخص مصاب تبين أنه من الجنسية الهندية ويدعى سوبار ماتومال الذي أفاد بأنه يوجد 3 أشخاص متوفين وأرشد الدورية إلى مكانهم.