 عاجل وانفراد..محامي الفتاة الفرنسية يستدعى الشاهدة الوحيدة في قضية سعد لمجرد أمام قاضي تحقيق..وتفاصيل جديدة بخصوص القضية ﻿
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عاجل وانفراد..محامي الفتاة الفرنسية يستدعى الشاهدة الوحيدة في قضية سعد لمجرد أمام قاضي تحقيق..وتفاصيل جديدة بخصوص القضية

بتاريــخ : 25 نونبر 2016 / 18:20 عاجل وانفراد..محامي الفتاة الفرنسية يستدعى الشاهدة الوحيدة في قضية سعد لمجرد أمام قاضي تحقيق..وتفاصيل جديدة بخصوص القضية | ثقافة و فنون
عاجل وانفراد..محامي الفتاة الفرنسية يستدعى الشاهدة الوحيدة في قضية سعد لمجرد أمام قاضي تحقيق..وتفاصيل جديدة بخصوص القضية
علمت ''شوف تيفي'' أن مكتب المحاماة المكلف بالدفاع عن الفتاة الفرنسية ''لورا بريول'' في قضية سعد لمجرد، تقدم بطلب للنيابة العامة الفرنسية، يتمثل في حضور الشاهدة الوحيدة في هذه القضية للإدلاء بشهادتها

''شوف تيفي''
علمت ''شوف تيفي'' أن مكتب المحاماة المكلف بالدفاع عن الفتاة الفرنسية ''لورا بريول'' في قضية سعد لمجرد، تقدم بطلب للنيابة العامة الفرنسية، يتمثل في حضور الشاهدة الوحيدة في هذه القضية للإدلاء بشهادتها بخصوص ليلة الواقعة.
وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن المكتب المذكور، طلب حضور الشاهدة التي تعمل كعاملة للنظافة،وسط الأسبوع الجاري للحضور أمام قاضي التحقيق، والتي حضرت كامل فصول واقعة الاعتداء للإدلاء بشهادتها للمرة الثانية، بعد أن أدلت بشهادتها في محضر الشرطة الفرنسية.
وأضاف المصدر ذاته بأن هذه الخطورة التي قام بها المكتب المدافع عن ''بريول''، ستعقد بشكل كبير قضية سعد لمجرد، موضحا بأن الشاهدة الوحيد ستؤكد شهادتها الأولى أمام الشرطة والتي أشارت من خلالها بأن سعد لمجرد اعتدى بالفعل على الفتاة الفرنسية،وقام بتعنيفها.
وأوضح المصدر ذاته بأن الأمل الوحيد للمجرد، لكي يقضي عقوبة حبسية مخففة، يبقى بين يدي هيئة دفاعه ، وذلك من خلال إقناع محاميي ''لورا بريول'' بالتنازل مقابل حصولها على تعويض مادي وبالتالي تخفيف العقوبة على الفنان المغربي الشهير .

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المغرب شوف تيفي سعد لمجرد الشاهدة النيابة الفرنسية عاملة النظافة لورا بريول

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