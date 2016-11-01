أمن المحمدية يعتقل أربعة أشخاص وها أشنوا كانو كيديرو ﻿

بعد أن ألقت القبض عليهم في وقت سابق، أحالت مصالح أمن المحمدية بداية الأسبوع الجاري على وكيل الملك بابتدائية البيضاء أربعة أشخاص، وذلك لتورطهم في حيازة والاتجار في المخدرات الصلبة.

شوف تيفي



بعد أن ألقت القبض عليهم في وقت سابق، أحالت مصالح أمن المحمدية بداية الأسبوع الجاري على وكيل الملك بابتدائية البيضاء أربعة أشخاص، وذلك لتورطهم في حيازة والاتجار في المخدرات الصلبة.

وتشير معطيات البحث إلى أن المصالح الأمنية بمدينة المحمدية سبق لها وأن أوقفت ثلاثة من الموقوفين كانوا على متن سيارة، وبحوزتهم جرعتين من مخدر الكوكايين وقطعة من مخدر الشيرا، حيث اعترفوا بمزودهم بتلك المخدرات، الذي تم اعتقاله بعد نصب كمين له، حيث تم ضبط بحوزته ساعة الإيقاف كمية 50 غرام من المخدرات الصلبة وهاتفين نقالين وميزان إلكتروني إضافة إلى مبلغ 1000 درهم من متحصل مبيعاته.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الأخير تبين أنه مبحوث عنه بموجب مذكرتي بحث على الصعيد الوطني إحداهما من طرف أمن بني انصار من أجل إصدار شيك بدون رصيد، في حين الثانية من طرف قيادة الدرك الملكي بالبيضاء من أجل التزوير واستعماله.

بعد انتهاء البحث تمت إحالة الموقوفين جميعا على العدالة في حالة اعتقال وذلك من أجل حيازة والاتجار في المخدرات وإصدار شيك بدون رصيد والتزوير واستعماله.