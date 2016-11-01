حادثة سير خطيرة بأكادير وفيديو يوثقها يهز الفايسبوك ﻿

شهدت طريق أنزا بمدينة أكادير اليوم الجمعة، حادثة سير خطيرة، راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر.

''شوف تيفي''

شهدت طريق أنزا بمدينة أكادير اليوم الجمعة، حادثة سير خطيرة، راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر.

وحسب مصادر محلية، ففي تفاصيل هذه الفاجعة فإن شابا كان يسوق دراجة نارية من الحجم الكبير بسرعة مفرطة وإلى جانبه في المقعد الخلفي فتاتان، ما تسبب في انقلابها ووفاته على الفور.

وأضافت المصادر ذاتها بأن سيارة للإسعاف، نقلت الفتاتين المصابتين في حالة خطيرة ما بين الحياة والموت إلى مستشفى الحسن الثاني بأكادير.

تجدر الإشارة إلى أن مختلف الصفحات الفايسيوكية، تداولت فيديو يوثق للحظات المؤلمة للحادث،ونعتذر لمتتبعي ''شوف تيفي'' عن عدم إدراجه مع الخبر لخطورة مشاهده.