 مقتل شاب طعنا بالسكين بإنزكان وسط مطالب للمسؤولين بالتدخل ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مقتل شاب طعنا بالسكين بإنزكان وسط مطالب للمسؤولين بالتدخل | حوادث و حقوق

مقتل شاب طعنا بالسكين بإنزكان وسط مطالب للمسؤولين بالتدخل

عاجل.. جواد السايح يغادر المصحة ويصل مساء اليوم إلى البيضاء | ثقافة و فنون

عاجل.. جواد السايح يغادر المصحة ويصل مساء اليوم إلى البيضاء

نقاش حقوقي وأمني حول قانونية إطلاق النار على المشرملين | بوليتيك

نقاش حقوقي وأمني حول قانونية إطلاق النار على ''المشرملين''

سابقة : أربع لجان لتقصي الحقائق بمجلس المستشارين ضد وزراء حكومة بن كيران في سنة واحدة | بوليتيك

سابقة : أربع لجان لتقصي الحقائق بمجلس المستشارين ضد وزراء حكومة بن كيران في سنة واحدة

ديربي الرجاء والوداد .. احتمال حدوث اكتظاظ بعد غد الأحد في عدد من محطات الأداء بالطريق السيار الدار البيضاء - أكادير | مجتمع

ديربي الرجاء والوداد .. احتمال حدوث اكتظاظ بعد غد الأحد في عدد من محطات الأداء بالطريق السيار الدار

هام..أمطار قوية أو زخات أحيانا عاصفية اليوم الجمعة وغدا السبت بعدة مناطق بالمملكة | مجتمع

هام..أمطار قوية أو زخات أحيانا عاصفية اليوم الجمعة وغدا السبت بعدة مناطق بالمملكة

شفار..سرق حقيبة نسوية بالبيضاء وها أشنو وقع ليه | حوادث و حقوق

''شفار''..سرق حقيبة نسوية بالبيضاء وها أشنو وقع ليه

عاجل.. إيقاف شخص يدعى شرقاوي يشتبه في تورطه في قتل فتاة وتقطيع أطرافها بفاس | حوادث و حقوق

عاجل.. إيقاف شخص يدعى ''شرقاوي'' يشتبه في تورطه في قتل فتاة وتقطيع أطرافها بفاس

وجبة فطور بمنزل بن كيران تقرب حزب الإتحاد الإشتراكي من الحكومة | بوليتيك

وجبة فطور بمنزل بن كيران تقرب حزب الإتحاد الإشتراكي من الحكومة

دينامية ملك في الخارج و"عبث سياسي" في الداخل!

مقتل شاب طعنا بالسكين بإنزكان وسط مطالب للمسؤولين بالتدخل

بتاريــخ : 25 نونبر 2016 / 17:18 مقتل شاب طعنا بالسكين بإنزكان وسط مطالب للمسؤولين بالتدخل | حوادث و حقوق
مقتل شاب طعنا بالسكين بإنزكان وسط مطالب للمسؤولين بالتدخل
شهدت بوابة المستشفى الإقليمي لمدينة إنزكان مساء أمس الخميس، إحتجاج عائلة وأصدقاء أحد الضحايا الذي فارق الحياة، عقب طعنات قاتلة على مستوى أنحاء متفرقة من جسده بحي ''تراست'' ببلدية إنزكان.

شوف تيفي

شهدت بوابة المستشفى الإقليمي لمدينة إنزكان مساء أمس الخميس، إحتجاج عائلة وأصدقاء أحد الضحايا الذي فارق الحياة، عقب طعنات قاتلة على مستوى أنحاء متفرقة من جسده بحي "تراست" ببلدية إنزكان.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى مساء أمس الخميس، بعد نشوب شجار بين الضحية الذي فارق الحياة بالمستشفى وبين الجاني، الذي وجه طعنات قاتلة بواسطة السلاح الأبيض للهالك تحت تأثير أقراص الهلوسة، أسقطته مُضرجا في الدماء، قبل أن تنقله سيارة الإسعاف صوب المستشفى ليلقى حتفه بعد ذلك.

وطالب المحتجون الذين منعوا من ولوج المستشفى الإدارة العامة للأمن الوطني، بالتدخل بعد الحوادث المأساوية التي أضحت تثير تخوف الساكنة بفعل الإنتشار الواسع لحبوب الهلوسة والمخدرات وغياب الأمن بالشكل الكافي وسط بعض الأحياء، خاصة بحي "تراست" والمناطق المجاورة التي يطلق عليها السكان المحليون "بالواد".

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الشاب إنزكان الوفاةالمستشفى الساكنة الإنتشار شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

شفار..سرق حقيبة نسوية بالبيضاء وها أشنو وقع ليه | حوادث و حقوق

''شفار''..سرق حقيبة نسوية بالبيضاء وها أشنو وقع ليه

عاجل.. إيقاف شخص يدعى شرقاوي يشتبه في تورطه في قتل فتاة وتقطيع أطرافها بفاس | حوادث و حقوق

عاجل.. إيقاف شخص يدعى ''شرقاوي'' يشتبه في تورطه في قتل فتاة وتقطيع أطرافها بفاس

مؤثر : عشق إبنة الخالة يدفع بشاب إلى الإنتحار شنقا بأكادير | حوادث و حقوق

مؤثر : عشق إبنة الخالة يدفع بشاب إلى الإنتحار شنقا بأكادير

عاجل و بالصور.. هذا هو جديد الفيديو المرعب لعصابة مسلحة بالسيوف بمدينة طنجة+فيديو | حوادث و حقوق

عاجل و بالصور.. هذا هو جديد الفيديو المرعب لعصابة مسلحة بالسيوف بمدينة طنجة+فيديو

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

مرضى مكي الصخيرات في شهادات مؤثرة بعد خلافاته مع والدته | خارج البلاطو
منذ 7 دقائق

مرضى ''مكي الصخيرات'' في شهادات مؤثرة بعد خلافاته مع والدته

حوار مثير مع الراقصة نور:أنا فنانة ديال بصح و من صغري ماشي بحال الفنانات ديال الطون و الحرور و كنخاف بزاف من العين و السحور | معانا فنان

حوار مثير مع الراقصة نور:أنا فنانة ديال بصح و من صغري ماشي بحال الفنانات ديال الطون و الحرور و كنخاف بزاف من العين و السحور

طائرة أميركية عملاقة لإنقاذ إسرائيل من حريقها الجهنمي(فيديو)‎ | زووم

طائرة أميركية عملاقة لإنقاذ إسرائيل من حريقها الجهنمي(فيديو)‎

شاهِدة على الجريمة التي هزت سطات بعدما قتلت شابة صديقتها تروي حقائق مثيرة.. تْصدمت منين شفت ذاك المنظر ديال القتيلة | بــووز

شاهِدة على الجريمة التي هزت سطات بعدما قتلت شابة صديقتها تروي حقائق مثيرة.. تْصدمت منين شفت ذاك المنظر ديال القتيلة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مقتل شاب طعنا بالسكين بإنزكان وسط مطالب للمسؤولين بالتدخل | حوادث و حقوق
منذ 16 دقيقة

مقتل شاب طعنا بالسكين بإنزكان وسط مطالب للمسؤولين بالتدخل

عاجل.. جواد السايح يغادر المصحة ويصل مساء اليوم إلى البيضاء | ثقافة و فنون

عاجل.. جواد السايح يغادر المصحة ويصل مساء اليوم إلى البيضاء

نقاش حقوقي وأمني حول قانونية إطلاق النار على المشرملين | بوليتيك

نقاش حقوقي وأمني حول قانونية إطلاق النار على ''المشرملين''

سابقة : أربع لجان لتقصي الحقائق بمجلس المستشارين ضد وزراء حكومة بن كيران في سنة واحدة | بوليتيك

سابقة : أربع لجان لتقصي الحقائق بمجلس المستشارين ضد وزراء حكومة بن كيران في سنة واحدة

﻿ ﻿
اليوم 12:57 GMT

عاجل و بالصور..الفنان محمد رضى يدخل في غيبوبة خطيرة بالولايات المتحدة لهذا السبب

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.