مقتل شاب طعنا بالسكين بإنزكان وسط مطالب للمسؤولين بالتدخل ﻿

شهدت بوابة المستشفى الإقليمي لمدينة إنزكان مساء أمس الخميس، إحتجاج عائلة وأصدقاء أحد الضحايا الذي فارق الحياة، عقب طعنات قاتلة على مستوى أنحاء متفرقة من جسده بحي ''تراست'' ببلدية إنزكان.

شوف تيفي



شهدت بوابة المستشفى الإقليمي لمدينة إنزكان مساء أمس الخميس، إحتجاج عائلة وأصدقاء أحد الضحايا الذي فارق الحياة، عقب طعنات قاتلة على مستوى أنحاء متفرقة من جسده بحي "تراست" ببلدية إنزكان.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى مساء أمس الخميس، بعد نشوب شجار بين الضحية الذي فارق الحياة بالمستشفى وبين الجاني، الذي وجه طعنات قاتلة بواسطة السلاح الأبيض للهالك تحت تأثير أقراص الهلوسة، أسقطته مُضرجا في الدماء، قبل أن تنقله سيارة الإسعاف صوب المستشفى ليلقى حتفه بعد ذلك.

وطالب المحتجون الذين منعوا من ولوج المستشفى الإدارة العامة للأمن الوطني، بالتدخل بعد الحوادث المأساوية التي أضحت تثير تخوف الساكنة بفعل الإنتشار الواسع لحبوب الهلوسة والمخدرات وغياب الأمن بالشكل الكافي وسط بعض الأحياء، خاصة بحي "تراست" والمناطق المجاورة التي يطلق عليها السكان المحليون "بالواد".