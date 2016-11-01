عاجل.. جواد السايح يغادر المصحة ويصل مساء اليوم إلى البيضاء ﻿

قال مصدر مطلع مقرب من الفنان المغربي جواد السايح أن الأخير غادر المصحة، في صحة جيدة ومن المنتظر أن يصل اليوم إلى الدار البيضاء مساء لمطار محمد الخامس.

شوف تيفي: ع.س

قال مصدر مطلع مقرب من الفنان المغربي جواد السايح أن الأخير غادر المصحة، في صحة جيدة ومن المنتظر أن يصل اليوم إلى الدار البيضاء مساء لمطار محمد الخامس.

وأضاف المصدر ذاته لـ "شوف تيفي" أن والي جهة كلميم السمارة زار السايح في المصحة مساء أمس، وتكلف بدفع مصاريف التطبيب والعملية في غياب تام لنقابة الممثلين أو وزارة الثقافة أو أي جهة مسؤولة على الفن والفنانين في هذا البلد السعيد.