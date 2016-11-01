نقاش حقوقي وأمني حول قانونية إطلاق النار على ''المشرملين'' ﻿

بعد خروج الحقوقية خديجة الرياضي، بتصريحات ترفض من خلالها دعوات بالفايسبوك المطالبة باستخدام عناصر الشرطة للسلاح الوظيفي، ضد أباطرة الكريساج (المشرملين).. أثارت تصريحاتها مواقف متباينة، بين من رأى

شوف تيفي



بعد خروج الحقوقية خديجة الرياضي، بتصريحات ترفض من خلالها دعوات بالفايسبوك المطالبة باستخدام عناصر الشرطة للسلاح الوظيفي، ضد أباطرة الكريساج (المشرملين).. أثارت تصريحاتها مواقف متباينة، بين من رأى هذه التصريحات، مواقف حقوقية، تروم الانتصار للحق في الحياة.. وبين من اعتبرها منحازة، تنتصر لفئة المشتبه فيهم من حملة السيوف على حساب الضحايا. وأن مواقف الرياضي تجسد "رؤية قاصرة لما يقع أحيانا في الشارع من قضايا إجرامية، وتعكس فقط أراء الصالونات وليس الواقع". لكن بين هذا وذاك، دخل على الخط المعنيون بالأمر، وهم رجال الشرطة الذين دافعوا عن استعمال السلاح بالنظر إلى تطور الجريمة، وارتفاع الحس الإجرامي، وتنامي خطورة الاعتداءات، التي شملت في أحايين كثيرة حتى عناصر الشرطة.

وكرد على هذه التصريحات قارب مصدر أمني في حديثه لـ"شوف تيفي" بين عمليتي تدخل رجال الشرطة واستعمال السلاح الوظيفي، معتبرا أن حالات استخدام السلاح الوظيفي الموضوع رهن إشارة الشرطيين تُحدّدها مقتضيات قانونية دقيقة، وتتحكم فيها ظروف واقعية تختلف باختلاف ظروف وملابسات التدخل الأمني، وبالتالي، يقول المصدر ردا على الرياضي "إن مسألة المواقف الذاتية بشأن استعمال السلاح الناري من عدمه، تبقى مجرد أقوال وتصريحات عامة ومجردة لا تلزم سوى من صدرت عنه بصفة شخصية".

وأكد المصدر ذاته على أن استعمال السلاح الناري يخضع لأحكام الفصل 124 من القانون الجنائي المتعلق بالأسباب المبررة التي تمحو الجريمة، "خصوصا الفقرة الأخيرة بشأن حالات الدفاع الشرعي، والتي اشترط لها المشرع أن تكون من أجل حماية نفس الفاعل أو نفس غيره، أو دفاعا عن ماله أو مال غيره، شريطة توافر ظروف يتداخل فيها القانون والواقع، وهي أن يكون استعمال السلاح موجها لصدِّ ودفع اعتداء جدي ووشيك، وأن يكون هناك تناسب بين الدفاع وخطورة الاعتداء".

وأوضح المصدر الأمني، أن استخدام السلاح الوظيفي، يندرج أيضا في إطار الاستعمال المشروع للقوة التي تعهد به أغلب القوانين والتشريعات المقارنة للقوات العمومية والنظامية من أجل تنفيذ التدابير الآمرة. وبالتالي، يضيف المصدر فإن تقييم ضرورة الاستعمال من عدمها يتم الرجوع فيه إلى القانون، ويخضع للسلطة التقديرية للسلطة القضائية، "وليس لتصريحات ذاتية يصعب التكهن بخلفياتها وأهداف أصحابها".

وتطرق المصدر نفسه إلى مسألة تعامل عناصر الشرطة مع السلاح الوظيفي، مشددا على أن "التعامل مع الأسلحة هو من مرتكزات التدريب الأساسي للشرطيين، كما أنه بند ثابت وقار في جدول أعمال التداريب التخصصية والمستمرة لرجال الشرطة، وذلك على اعتبار أن مقارعة الأخطار المرتبطة بحماية أمن المواطنين وضمان ممتلكاتهم، ومواجهة الاعتداءات والجرائم الخطيرة، تقتضي أحيانا استخدام السلاح الوظيفي للدفاع عن حياة المواطن وحياة الشرطي أيضا. ذلك أنه في حالة العكس، فإن هذا الأخير سيجد نفسه موضوع متابعة تأديبية وجنائية من أجل عدم تقديم مساعدة لشخص في خطر".

وقال المصدر، في محاولة لإزالة اللبس الحاصل عند البعض حول استعمال السلاح الوظيفي، أن اختلاف مسرح الجريمة، وتباين الظروف المحيطة بكل قضية جنائية، تجعل وضع ضوابط معيارية لاستخدام السلاح الوظيفي مسألة غير ممكنة ومستحيلة، وبالأحرى اتخاذ موقف مسبق يقضي بالمنع نهائيا.. ووضع المصدر مثالين لتوضيح عملية التدخل بالسلاح، موضحا أن "تدخل الشرطيين لتوقيف شخص مبحوث عنه أو متلبس بفعل إجرامي لكنه يمتثل بسرعة وبسهولة لأوامر القانون، ليس كالتدخل لتوقيف شخص في حالة غير طبيعية ويحمل سكينا من الحجم الكبير ويهدد به حياة المواطنين... فالحالة الأولى تستدعي فقط استعمال الأصفاد الوظيفية، بينما الحالة الثانية تقتضي تقدير مدى توافر ظروف الدفاع الشرعي قبل استعمال السلاح الوظيفي من عدمه". وشدد المصدر على أن "الانتصار للحق في الحياة يسري على المشتبه فيهم والضحايا على حد سواء، ذلك أن استخدام السلاح الوظيفي يكون هو آخر وسيلة يلجأ إليها الشرطي لحماية حق الضحايا في الحياة عندما يهددهم جديا أحد المشتبه فيهم، وبالتالي فإن الحديث عن مواقف مسبقة لتقنين استخدام السلاح هو تجاوز للقانون وإنكار للواقع".

تجدر الإشارة إلى أن خديجة الرياضي، صرحت بخصوص مطالبة فايسبوكيون بتمكين المصالح الأمنية من إمكانية إطلاق الرصاص على "المشرملين"، الذين يعرضون حياة المواطنين للخطر "كحقوقية، لا أقبل مثل هذه الدعوات، وأنا ضد استعمال الشرطة للرصاص في مواجهة هؤلاء الأشخاص"، مؤكدة في معرض حديثها أن "التدخل عبر إطلاق الرصاص، يكون وفق ضوابط وقواعد قانونية وليس بشكل مزاجي، وذلك يدخل في إطار استعمال القوة العمومية بشكل عام".



