سابقة : أربع لجان لتقصي الحقائق بمجلس المستشارين ضد وزراء حكومة بن كيران في سنة واحدة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن أربع لجان لتقصي الحقائق بمجلس المستشارين ، ستقوم بالتحقيق ومسائلة أربع وزراء بحكومة عبد الإله بن كيران المنتهية ولايتها والذين يشرفون على القطاعات التي أسست اللجان للبحث فيها.

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" أن أربع لجان لتقصي الحقائق بمجلس المستشارين ، ستقوم بالتحقيق ومسائلة أربع وزراء بحكومة عبد الإله بن كيران المنتهية ولايتها والذين يشرفون على القطاعات التي أسست اللجان للبحث فيها.

وأوضحت مصادر مطلعة، أن اللجان الأربع ستحقق مع ثلاثة وزراء باسم حزب الحركة الشعبية بالإضافة على وزيرة تنتمي لحزب العدالة والتنمية، حيث ان اللجنة الأولى باشرت أعمالها بالتحقيق في صناديق التقاعد، وقامت باستدعاء المسؤولين بينهم لوزراء المعنيين والإستماع لإفادتهم يتقدمهم الوزير السابق للوظيفة العمومية المنتمي لحزب الحركة الشعبية محمد مبديع.

وحسب معلومات حصلت عليها "شوف تيفي" فلجان التقصي الثلاثة الأخرى تهم كل من المكتب الوطني للسياحة التابع لوزارة السياحة التي تقلد دواليبها الوزير السابق باسم الحركة الشعبية لحسن حداد، ولجنتين أخريين لتقصي الحقائق، حيث تشتغل الأولى على مكتب التعاون الوطني التابع لوزارة التضامن والأسرة والطفولة التي تشرف عليها الوزيرة بسيمة الحقاوي، فيما سيسائلون أعضاء اللحنة الأخيرة الوزيرة المنتدبة في البيئة حكيمة الحيطي بعد فضيحة نفايات الطاليان.

وأوضحت مصادر مطلعة، أن اللجان الأربع حصلت على موافقة مكتب المجلس بإجماع أعضاء الفرق الممثلة فيه، حيث تباشر لجنة التقصي حول صناديق التقاعد عملها، فيما اللجان الأخرى التي تأسست منذ 5 غشت 2016 مازالت تنتظر تشكيل الحكومة، لبداية عملها.

من جهة ثانية، قالت مصادر مطلعة من داخل مجلس المستشارين أن تأسيس أربع لجان لتقصي الحقائق في سنة واحدة عن إنتخاب المجلس يعتبر سابقة في تاريخ العمل البرلماني المغربي، حيث يثم تأسيس لجنة لتقصي الحقائق أو لجنتين في أحسن الأحوال طيلة مدة إنتخاب المجلس على خلاف النسخة الحالية التي يتوفر فيها حزب الإستقلال على أغلبية الأعضاء.