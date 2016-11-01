ديربي الرجاء والوداد .. احتمال حدوث اكتظاظ بعد غد الأحد في عدد من محطات الأداء بالطريق السيار الدار البيضاء - أكادير ﻿

أفادت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب أن الطريق السيار الدار البيضاء - أكادير سيعرف ضغطا في حركة السير بعد غد الأحد، نظرا لإجراء ديربي الرجاء والوداد بالملعب الرياضي أدرار بمدينة أكادير.

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أفادت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب أن الطريق السيار الدار البيضاء - أكادير سيعرف ضغطا في حركة السير بعد غد الأحد، نظرا لإجراء ديربي الرجاء والوداد بالملعب الرياضي أدرار بمدينة أكادير.

وذكر بلاغ للشركة الوطنية للطرق السيارة اليوم الجمعة، أن ذلك الضغط قد يؤدي إلى اكتظاظ على مستوى محطات الأداء بوسكورة ن.ك.15، وبرشيد ن.ك 34 وكذا محطة الأداء بأكادير.

ودعت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب مستعملي هذا المحور الطرقي إلى الاتصال بالرقم 5050 للحصول على المزيد من المعلومات.