هام..أمطار قوية أو زخات أحيانا عاصفية اليوم الجمعة وغدا السبت بعدة مناطق بالمملكة ﻿

أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أنه يتوقع هطول أمطار قوية أو زخات أحيانا عاصفية اليوم الجمعة وغدا السبت، بالعديد من مناطق المملكة.

"شوف تيفي"+"و م ع"

أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أنه يتوقع هطول أمطار قوية أو زخات أحيانا عاصفية اليوم الجمعة وغدا السبت، بالعديد من مناطق المملكة.

وتتوقع المديرية، في نشرة خاصة، تسجيل تساقطات قوية أو زخات مطرية أحيانا عاصفية ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال اليوم الجمعة وإلى غاية الساعة الثانية عشر ظهرا غدا السبت، مع هطول أمطار قد تتراوح ما بين 25 و35 ملمتر في أقاليم طنجة والعرائش والقنيطرة وسيدي قاسم وشفشاون ووزان. وأضاف المصدر ذاته أن هذه التساقطات ستهم أيضا، ابتداء من الساعة السادسة من مساء اليوم الجمعة وإلى غاية الساعة الثانية عشر ظهرا غدا السبت، أقاليم أكادير إيداوتنان، وإنزكان آيت ملول، وشتوكة آيت باها، وتيزنيت، وتارودانت، والصويرة، وآسفي، والجديدة، وستتراوح ما بين 30 و60 ملمتر. كما يتوقع تسجيل تساقطات ثلجية في مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، ابتداء من مساء اليوم الجمعة وطوال يوم غد السبت، وستتزايد بعد غد الأحد.

وحذرت المديرية أيضا من هبوب رياح قوية نوعا ما إلى قوية من الجنوب الغربي بالغرب ستهم أقاليم الجديدة وآسفي والصويرة وأكادير وشيشاوة ابتداء من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم الجمعة وإلى غاية الثانية عشر ظهرا غدا السبت.