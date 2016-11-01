''شفار''..سرق حقيبة نسوية بالبيضاء وها أشنو وقع ليه ﻿

أوقفت مصالح أمن سيدي البرنوصي شابا وذلك لتورطه في سرقة حقيبة نسوية عن طريق الخطف، بعد مطاردته من طرف عناصر الدراجيين في الوقت الذي تمكن فيه من سرقة الحقيبة السالفة الذكر وهو على متن دراجة نارية كان

شوف تيفي

أوقفت مصالح أمن سيدي البرنوصي شابا وذلك لتورطه في سرقة حقيبة نسوية عن طريق الخطف، بعد مطاردته من طرف عناصر الدراجيين في الوقت الذي تمكن فيه من سرقة الحقيبة السالفة الذكر وهو على متن دراجة نارية كان يتولى سياقتها شخص آخر تمكن من الفرار، ويجري البحث في شأنه.

وحسب المصدر ذاته فقد تم اعتقال المشتبه فيه على مستوى شارع أحمد الكرناوي، في حالة تلبس بحيازة حقيبة نسوية متحصلة من سرقة اقترفها الجاني في حق سيدة.

هذا وقد تم الإحتفاظ بالموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة في انتظار إحالته على العدالة من أجل المنسوب إليه.