 عاجل.. إيقاف شخص يدعى ''شرقاوي'' يشتبه في تورطه في قتل فتاة وتقطيع أطرافها بفاس ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مقتل شاب طعنا بالسكين بإنزكان وسط مطالب للمسؤولين بالتدخل | حوادث و حقوق

مقتل شاب طعنا بالسكين بإنزكان وسط مطالب للمسؤولين بالتدخل

عاجل.. جواد السايح يغادر المصحة ويصل مساء اليوم إلى البيضاء | ثقافة و فنون

عاجل.. جواد السايح يغادر المصحة ويصل مساء اليوم إلى البيضاء

نقاش حقوقي وأمني حول قانونية إطلاق النار على المشرملين | بوليتيك

نقاش حقوقي وأمني حول قانونية إطلاق النار على ''المشرملين''

سابقة : أربع لجان لتقصي الحقائق بمجلس المستشارين ضد وزراء حكومة بن كيران في سنة واحدة | بوليتيك

سابقة : أربع لجان لتقصي الحقائق بمجلس المستشارين ضد وزراء حكومة بن كيران في سنة واحدة

ديربي الرجاء والوداد .. احتمال حدوث اكتظاظ بعد غد الأحد في عدد من محطات الأداء بالطريق السيار الدار البيضاء - أكادير | مجتمع

ديربي الرجاء والوداد .. احتمال حدوث اكتظاظ بعد غد الأحد في عدد من محطات الأداء بالطريق السيار الدار

هام..أمطار قوية أو زخات أحيانا عاصفية اليوم الجمعة وغدا السبت بعدة مناطق بالمملكة | مجتمع

هام..أمطار قوية أو زخات أحيانا عاصفية اليوم الجمعة وغدا السبت بعدة مناطق بالمملكة

شفار..سرق حقيبة نسوية بالبيضاء وها أشنو وقع ليه | حوادث و حقوق

''شفار''..سرق حقيبة نسوية بالبيضاء وها أشنو وقع ليه

عاجل.. إيقاف شخص يدعى شرقاوي يشتبه في تورطه في قتل فتاة وتقطيع أطرافها بفاس | حوادث و حقوق

عاجل.. إيقاف شخص يدعى ''شرقاوي'' يشتبه في تورطه في قتل فتاة وتقطيع أطرافها بفاس

وجبة فطور بمنزل بن كيران تقرب حزب الإتحاد الإشتراكي من الحكومة | بوليتيك

وجبة فطور بمنزل بن كيران تقرب حزب الإتحاد الإشتراكي من الحكومة

دينامية ملك في الخارج و"عبث سياسي" في الداخل!

عاجل.. إيقاف شخص يدعى ''شرقاوي'' يشتبه في تورطه في قتل فتاة وتقطيع أطرافها بفاس

بتاريــخ : 25 نونبر 2016 / 15:17 عاجل.. إيقاف شخص يدعى شرقاوي يشتبه في تورطه في قتل فتاة وتقطيع أطرافها بفاس | حوادث و حقوق
عاجل.. إيقاف شخص يدعى ''شرقاوي'' يشتبه في تورطه في قتل فتاة وتقطيع أطرافها بفاس
علمت ''شوف تيفي'' بأن المصالح الأمينة بمدينة فاس، أوقفت قبل قليل، شخص يشتبه تورطه في مقتل الشابة ''فردوس الأندلسي'' البالغة قيد حياتها 23 عاما، والتي عثر عليها قبل أسابيع مقطعة إلى نصفين.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" بأن المصالح الأمينة بمدينة فاس، أوقفت قبل قليل، شخص يشتبه تورطه في مقتل الشابة "فردوس الأندلسي" البالغة قيد حياتها 23 عاما، والتي عثر عليها قبل أسابيع مقطعة إلى نصفين.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الموقوف يدعى "شرقاوي"، ويعمل بشركة أوزون للنظافة، توصلت إليه المصالح الأمنية من خلال فحص هاتف الضحية الذي تركته بمنزلها، حيث تبين لها بأن هذا الشخص كان آخر من ربط بها الاتصال قبل اختفائها.

وأضاف المصدر ذاته بأن المصالح الأمنية، أوقفت كذلك إحدى صديقات الهالكة، وذلك بعد أن تم التعرف على هوية الضحية بواسطة حمضها النووي.

وتجدر الإشارة إلى أن مدينة فاس، اهتزت أخيرا على وقع جريمة قتل مروعة، عقب العثور على جثة مقطعة لشابة لم تتمكن المصالح الأمنية من التعرف على هويتها بعد أن قام الجاني بتشويه وجهها.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الهالكة فاس الهالكة الضحية جثة شرقاوي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

مقتل شاب طعنا بالسكين بإنزكان وسط مطالب للمسؤولين بالتدخل | حوادث و حقوق

مقتل شاب طعنا بالسكين بإنزكان وسط مطالب للمسؤولين بالتدخل

شفار..سرق حقيبة نسوية بالبيضاء وها أشنو وقع ليه | حوادث و حقوق

''شفار''..سرق حقيبة نسوية بالبيضاء وها أشنو وقع ليه

مؤثر : عشق إبنة الخالة يدفع بشاب إلى الإنتحار شنقا بأكادير | حوادث و حقوق

مؤثر : عشق إبنة الخالة يدفع بشاب إلى الإنتحار شنقا بأكادير

عاجل و بالصور.. هذا هو جديد الفيديو المرعب لعصابة مسلحة بالسيوف بمدينة طنجة+فيديو | حوادث و حقوق

عاجل و بالصور.. هذا هو جديد الفيديو المرعب لعصابة مسلحة بالسيوف بمدينة طنجة+فيديو

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. نايضة مطايفة بسباب Black Friday | زووم
منذ 3 دقائق

بالفيديو.. نايضة مطايفة بسباب Black Friday

مرضى مكي الصخيرات في شهادات مؤثرة بعد خلافاته مع والدته | خارج البلاطو

مرضى ''مكي الصخيرات'' في شهادات مؤثرة بعد خلافاته مع والدته

حوار مثير مع الراقصة نور:أنا فنانة ديال بصح و من صغري ماشي بحال الفنانات ديال الطون و الحرور و كنخاف بزاف من العين و السحور | معانا فنان

حوار مثير مع الراقصة نور:أنا فنانة ديال بصح و من صغري ماشي بحال الفنانات ديال الطون و الحرور و كنخاف بزاف من العين و السحور

طائرة أميركية عملاقة لإنقاذ إسرائيل من حريقها الجهنمي(فيديو)‎ | زووم

طائرة أميركية عملاقة لإنقاذ إسرائيل من حريقها الجهنمي(فيديو)‎

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مقتل شاب طعنا بالسكين بإنزكان وسط مطالب للمسؤولين بالتدخل | حوادث و حقوق
منذ 21 دقيقة

مقتل شاب طعنا بالسكين بإنزكان وسط مطالب للمسؤولين بالتدخل

عاجل.. جواد السايح يغادر المصحة ويصل مساء اليوم إلى البيضاء | ثقافة و فنون

عاجل.. جواد السايح يغادر المصحة ويصل مساء اليوم إلى البيضاء

نقاش حقوقي وأمني حول قانونية إطلاق النار على المشرملين | بوليتيك

نقاش حقوقي وأمني حول قانونية إطلاق النار على ''المشرملين''

سابقة : أربع لجان لتقصي الحقائق بمجلس المستشارين ضد وزراء حكومة بن كيران في سنة واحدة | بوليتيك

سابقة : أربع لجان لتقصي الحقائق بمجلس المستشارين ضد وزراء حكومة بن كيران في سنة واحدة

﻿ ﻿
اليوم 12:57 GMT

عاجل و بالصور..الفنان محمد رضى يدخل في غيبوبة خطيرة بالولايات المتحدة لهذا السبب

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.