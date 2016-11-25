عاجل.. إيقاف شخص يدعى ''شرقاوي'' يشتبه في تورطه في قتل فتاة وتقطيع أطرافها بفاس ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن المصالح الأمينة بمدينة فاس، أوقفت قبل قليل، شخص يشتبه تورطه في مقتل الشابة ''فردوس الأندلسي'' البالغة قيد حياتها 23 عاما، والتي عثر عليها قبل أسابيع مقطعة إلى نصفين.

"شوف تيفي"



علمت "شوف تيفي" بأن المصالح الأمينة بمدينة فاس، أوقفت قبل قليل، شخص يشتبه تورطه في مقتل الشابة "فردوس الأندلسي" البالغة قيد حياتها 23 عاما، والتي عثر عليها قبل أسابيع مقطعة إلى نصفين.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الموقوف يدعى "شرقاوي"، ويعمل بشركة أوزون للنظافة، توصلت إليه المصالح الأمنية من خلال فحص هاتف الضحية الذي تركته بمنزلها، حيث تبين لها بأن هذا الشخص كان آخر من ربط بها الاتصال قبل اختفائها.

وأضاف المصدر ذاته بأن المصالح الأمنية، أوقفت كذلك إحدى صديقات الهالكة، وذلك بعد أن تم التعرف على هوية الضحية بواسطة حمضها النووي.

وتجدر الإشارة إلى أن مدينة فاس، اهتزت أخيرا على وقع جريمة قتل مروعة، عقب العثور على جثة مقطعة لشابة لم تتمكن المصالح الأمنية من التعرف على هويتها بعد أن قام الجاني بتشويه وجهها.