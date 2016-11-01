وجبة فطور بمنزل بن كيران تقرب حزب الإتحاد الإشتراكي من الحكومة ﻿

كشفت مصادر خاصة ''لشوف تيفي'' أن الإجتماع الذي عقد صبيحة اليوم بمنزل عبد الإله بن كيران، جاء بمبادرة من إدريس لشكر بعد إتصال هاتفي مع بن كيران في وقت متأخر من ليلة أمس الخميس.

شوف تيفي



كشفت مصادر خاصة "لشوف تيفي" أن الإجتماع الذي عقد صبيحة اليوم بمنزل عبد الإله بن كيران، جاء بمبادرة من إدريس لشكر بعد إتصال هاتفي مع بن كيران في وقت متأخر من ليلة أمس الخميس.

وأوضحت ذات المصادر، ان اللقاء الذي جمع الطرفين تزامنا مع وجبة الفطور، تطرق فيه الطرفين إلى الطريق المسدودة التي وصل إليها تشكيل الحكومة المقبلة.

وقالت ذات المصادر، أن إدريس لشكر أعاد التأكيد لبن كيران عدم وجود أي تنسيق بين حزبه وأحزاب أخرى في إشارة لحزب التجمع الوطني للأحرار، حيث أكد لشكر لرئيس الحكومة إستعداد حزبه المشاركة في الحكومة، وهو الموقف الجديد الذي دفع بالجانبين إلى التوافق عن تحديد لقاء موسع بين الطرفين في الأيام القليلة المقبلة.