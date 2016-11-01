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عاجل.. المنتج والفنان اللبناني شويري يفجرها ويكشف حقائق مثيرة حول اعتقال لمجرد

بتاريــخ : 25 نونبر 2016 / 15:01 عاجل.. المنتج والفنان اللبناني شويري يفجرها ويكشف حقائق مثيرة حول اعتقال لمجرد | ثقافة و فنون
عاجل.. المنتج والفنان اللبناني شويري يفجرها ويكشف حقائق مثيرة حول اعتقال لمجرد
كشف المنتج والفنان اللبناني جاد الشويري، عن تمسكه بالفنان المغربي سعد لمجرد لكي يشارك معه في بطولة أضخم مسلسل عربي يضم أفضل وأكبر النجوم العرب والأتراك، موضحا بأن هذا الأخير كان ضحية عملية مدبرة.

"شوف تيفي"

كشف المنتج والفنان اللبناني جاد الشويري، عن تمسكه بالفنان المغربي سعد لمجرد لكي يشارك معه في بطولة أضخم مسلسل عربي يضم أفضل وأكبر النجوم العرب والأتراك، موضحا بأن هذا الأخير كان ضحية عملية مدبرة.

وحسب موقع النهار اللبناني، اليوم الجمعة، في اتصال له مع شويري، فإن المنتج اللبناني قال " لقد تم تأجيل العمل حتى إشعار آخر لأنّ لا نية لديه باستبدال المجرد بآخر"، آملاً أن يخرج من محنته في أقل خسائر ممكنة"،مضيفا "أنا تابعت الحادثة السابقة المماثلة التي تعرض إليها المجرد وأعلم خلفياتها المركبة، وهناك أشخاص يقفون خلفها وينفقون الأموال للإيقاع بهذا الفنان".

وأوضح الموقع أن المسلسل اللبناني الذي سيشارك به لمجرد، سيحمل عنوان "بيانو" بعدما تمّ التداول بعنوان آخر "صمت القصور"، ومن المرجح أن يشهد بعض التعديلات حينما يعاد إطلاقه، وهو من كتابة مازن طه ونور شيشكلي، مشيرا إلى أن شويري أكد بأنه تم الاتفاق مبدئيا مع المخرج فيليب أسمر.

وأضاف ذات الموقع بأن شويري، يأمل أن تحلّ قضية المجرد، خصوصاً أنه جرى الاتفاق مع الممثلة التركية بيرن سات في صورة عامة ولكن البت بمشاركتها مرهون باطلاعها على تفاصيل دورها الذي لم تنجز كتابته بعد بسبب التطورات الأخيرة، معولاً على إمكانية عرض المسلسل في العام 2018.

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‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي موقع النهار سعد لمجرد مسلسل عربي الأتراك الممثلة التركية شويري

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