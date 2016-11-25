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عاجل وبالصورة.. هذا هو جديد مرض الفنان محمد رضى ودخوله في غيبوبة بأمريكا..تفاصيل مثيرة

بتاريــخ : 25 نونبر 2016 / 14:42 عاجل وبالصورة.. هذا هو جديد مرض الفنان محمد رضى ودخوله في غيبوبة بأمريكا..تفاصيل مثيرة | ثقافة و فنون
عاجل وبالصورة.. هذا هو جديد مرض الفنان محمد رضى ودخوله في غيبوبة بأمريكا..تفاصيل مثيرة
نشر الفنان محمد رضى على صفحته الرسمية على الفايسبوك، قبل قليل، صورة له، طمأن من خلالها عشاقه داخل وخارج أرض الوطن.

"شوف تيفي"

  نشر الفنان محمد رضى على صفحته الرسمية على الفايسبوك، قبل قليل، صورة له، طمأن من خلالها عشاقه داخل وخارج أرض الوطن.

وكتب محمد رضى على صفحته الفايسبوكية " الحمد لله على كل حال راني بخير شكرًا لكل لي سول عليا اللهم لك الحمد..  تفصيل هو انني جتني دوخة ناتجة عن تسمم و بعد الإغماء طحت على حديدة لي سببات ليا ازرراق و احتقان لي تطلب تدخل طبي سريع اللهم لك الحمد".

وكانت "شوف تيفي" سباقة للكشف عن دخول الفنان محمد رضى في حالة غيبوبة امتدت لأربعة أيام بأحد المستشفيات بالعاصمة الأمريكية واشنطن، نتيجة تعرضه لتسمم غدائي.

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عاجل و بالصور..الفنان محمد رضى يدخل في غيبوبة خطيرة بالولايات المتحدة لهذا السبب

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