الملك محمد السادس والأمير مولاي الحسن على غلاف مجلة فرنسية ﻿

"شوف تيفي"
وضعت مجلة "باري ماتش" الفرنسية على غلافها لهذا الأسبوع صورة للملك محمد السادس رفقة ولي العهد الأمير مولاي الحسن.
وكانت المجلة قد نشرت على موقعها الإلكتروني الرسمي، قبل يومين، صورتين للملك محمد السادس رفقة الأمير مولاي رشيد والأمير مولاي الحسن، تم التقاطهما على هامش قمة مؤتمر المناخ العالمي "كوب 22" الذي جرت فعالياته بمدينة مراكش.
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