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عاجل : لشكر يزور بن كيران في منزله ويؤكد إستعداده المشاركة في الحكومة

بتاريــخ : 25 نونبر 2016 / 14:33 عاجل : لشكر يزور بن كيران في منزله ويؤكد إستعداده المشاركة في الحكومة | بوليتيك
عاجل : لشكر يزور بن كيران في منزله ويؤكد إستعداده المشاركة في الحكومة
كشفت مصادر مطلعة، أن إدريس لشكر الكاتب العام لحزب الاتحاد الاشتراكي، زار رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران على الساعة العاشرة من صباح اليوم الجمعة بمنزله بمدينة الرباط.

شوف تيفي

كشفت مصادر مطلعة، أن إدريس لشكر الكاتب العام لحزب الاتحاد الاشتراكي، زار رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران على الساعة العاشرة من صباح اليوم الجمعة بمنزله بمدينة الرباط.

وقالت مصادر خاصة "لشوف تيفي" أن الطرفين ناقشا تشكيل الحكومة المقبلة، حيث أكد إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي لعبد الإله بن كيران إستعداد حزبه للدخول إلى الحكومة.

وأضافت ذات المصادر أن إجتماع الطرفين كان مثمرا، حيث إتفقا على عقد لقاء موسع ثاني بمقر حزب العدالة والتنمية في المقر المركزي للحزب، في الأيام القليلة المقبلة.

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