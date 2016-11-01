 مؤثر : عشق إبنة الخالة يدفع بشاب إلى الإنتحار شنقا بأكادير ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل : لشكر يزور بن كيران في منزله ويؤكد إستعداده المشاركة في الحكومة | بوليتيك

عاجل : لشكر يزور بن كيران في منزله ويؤكد إستعداده المشاركة في الحكومة

مؤثر : عشق إبنة الخالة يدفع بشاب إلى الإنتحار شنقا بأكادير | حوادث و حقوق

مؤثر : عشق إبنة الخالة يدفع بشاب إلى الإنتحار شنقا بأكادير

صورة الملك محمد السادس بلوك شبابي رائع رفقة طاقم قناة دوزيم بمدغشقر بدون بروتوكول تشعل الفايسبوك | بوليتيك

صورة الملك محمد السادس بلوك شبابي رائع رفقة طاقم قناة دوزيم بمدغشقر بدون بروتوكول تشعل الفايسبوك

بالصور.. اعتقال مشتبه بهما في حرائق إسرائيل | دولي

بالصور.. اعتقال مشتبه بهما في حرائق إسرائيل

صحيفة: البام يستعين بخبراء دوليين لتكوينه نوابه الـ102 من أجل مواجهة بنكيران في البرلمان | بوليتيك

صحيفة: البام يستعين بخبراء دوليين لتكوينه نوابه الـ102 من أجل مواجهة بنكيران في البرلمان

الأردن ومصر تقترحان مساعدة إسرائيل على إخماد الحرائق وفلسطين ترسل فرق إطفاء | دولي

الأردن ومصر تقترحان مساعدة إسرائيل على إخماد الحرائق وفلسطين ترسل فرق إطفاء

عاجل و بالصور.. هذا هو جديد الفيديو المرعب لعصابة مسلحة بالسيوف بمدينة طنجة+فيديو | حوادث و حقوق

عاجل و بالصور.. هذا هو جديد الفيديو المرعب لعصابة مسلحة بالسيوف بمدينة طنجة+فيديو

خطير...كاميرا مراقبة تفضح مسلحين بالسيوف بطنجة والمغاربة يطالبون باعتقالهم على الفور+ فيديو | حوادث و حقوق

خطير...كاميرا مراقبة تفضح مسلحين بالسيوف بطنجة والمغاربة يطالبون باعتقالهم على الفور+ فيديو

عاجل و بالصور..الفنان محمد رضى يدخل في غيبوبة خطيرة بالولايات المتحدة لهذا السبب | ثقافة و فنون

عاجل و بالصور..الفنان محمد رضى يدخل في غيبوبة خطيرة بالولايات المتحدة لهذا السبب

دينامية ملك في الخارج و"عبث سياسي" في الداخل!

مؤثر : عشق إبنة الخالة يدفع بشاب إلى الإنتحار شنقا بأكادير

بتاريــخ : 25 نونبر 2016 / 13:50 مؤثر : عشق إبنة الخالة يدفع بشاب إلى الإنتحار شنقا بأكادير | حوادث و حقوق
مؤثر : عشق إبنة الخالة يدفع بشاب إلى الإنتحار شنقا بأكادير
علمت ''شوف تيفي'' عن وفاة شاب صبيحة اليوم الخميس بحي الحشاش بمدينة أكادير، بعد العثور على جتثه معلقة بواسطة حبل داخل إحدى المنازل مازالت في طور البناء.

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" عن وفاة شاب صبيحة اليوم الخميس بحي الحشاش بمدينة أكادير، بعد العثور على جتثه معلقة بواسطة حبل داخل إحدى المنازل مازالت في طور البناء.

وكشفت مصادر مطلعة، أن الشاب المزداد سنة 1996 يقطن بجماعة القليعىة التابعة ترابيا لعمالة إنزكان أيت ملول، حيث تعرض لصدمة نفسية قوية بعد رفض إبنة خالته التي كان يعشقها.

وأفادت ذات المصادر، أن العشريني ينتمي لعائلة ميسورة، حيث لم يمر وقت طويل على رفض عشيقته وإبنة خالته قبول خطبته، وهو ما دفعه إلى إختيار وضع حد لحياته شنقا بحبل نصبه بأحد أعمدة سقف منزل في قيد البناء.

وينتظر فتح تحقيق حول إنتحار الضحية المزداد سنة 1996 لمعرفة ملابسات الفاجعة، في حين ثم نقل جثة الهالك نحو مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني لخضوعها للتشريح الطبي الذي سيساعد في فك لغز المأساة.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الإنتحار الحشاش القليعة الشاب العشق ابن خالة شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل و بالصور.. هذا هو جديد الفيديو المرعب لعصابة مسلحة بالسيوف بمدينة طنجة+فيديو | حوادث و حقوق

عاجل و بالصور.. هذا هو جديد الفيديو المرعب لعصابة مسلحة بالسيوف بمدينة طنجة+فيديو

خطير...كاميرا مراقبة تفضح مسلحين بالسيوف بطنجة والمغاربة يطالبون باعتقالهم على الفور+ فيديو | حوادث و حقوق

خطير...كاميرا مراقبة تفضح مسلحين بالسيوف بطنجة والمغاربة يطالبون باعتقالهم على الفور+ فيديو

خطير..خضيو راسكم شنو كتاكلو..شعرية الشينوا فيها البلاستيك | حوادث و حقوق

خطير..خضيو راسكم شنو كتاكلو..شعرية الشينوا فيها البلاستيك

صادم ولا يصدق..شوفو معركة خطيرة بين مشرمل هاز سيف وأفراد فرقة الصقور بسلا ..تفاصيل مثيرة و جديدة | حوادث و حقوق

صادم ولا يصدق..شوفو معركة خطيرة بين مشرمل هاز سيف وأفراد فرقة الصقور بسلا ..تفاصيل مثيرة و جديدة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

طائرة أميركية عملاقة لإنقاذ إسرائيل من حريقها الجهنمي(فيديو)‎ | زووم
منذ 50 دقيقة

طائرة أميركية عملاقة لإنقاذ إسرائيل من حريقها الجهنمي(فيديو)‎

شاهِدة على الجريمة التي هزت سطات بعدما قتلت شابة صديقتها تروي حقائق مثيرة.. تْصدمت منين شفت ذاك المنظر ديال القتيلة | بــووز

شاهِدة على الجريمة التي هزت سطات بعدما قتلت شابة صديقتها تروي حقائق مثيرة.. تْصدمت منين شفت ذاك المنظر ديال القتيلة

اليونان: قتيلان على الأقل وجريحان في انفجار في مخيم للاجئين | قنوات أخرى

اليونان: قتيلان على الأقل وجريحان في انفجار في مخيم للاجئين

فيضانات عارمة في شمال ايطاليا وفقدان مهاجر في مياه نهر رويا | قنوات أخرى

فيضانات عارمة في شمال ايطاليا وفقدان مهاجر في مياه نهر رويا

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل : لشكر يزور بن كيران في منزله ويؤكد إستعداده المشاركة في الحكومة | بوليتيك
منذ 1 دقيقة

عاجل : لشكر يزور بن كيران في منزله ويؤكد إستعداده المشاركة في الحكومة

مؤثر : عشق إبنة الخالة يدفع بشاب إلى الإنتحار شنقا بأكادير | حوادث و حقوق

مؤثر : عشق إبنة الخالة يدفع بشاب إلى الإنتحار شنقا بأكادير

صورة الملك محمد السادس بلوك شبابي رائع رفقة طاقم قناة دوزيم بمدغشقر بدون بروتوكول تشعل الفايسبوك | بوليتيك

صورة الملك محمد السادس بلوك شبابي رائع رفقة طاقم قناة دوزيم بمدغشقر بدون بروتوكول تشعل الفايسبوك

بالصور.. اعتقال مشتبه بهما في حرائق إسرائيل | دولي

بالصور.. اعتقال مشتبه بهما في حرائق إسرائيل

﻿ ﻿
اليوم 12:57 GMT

عاجل و بالصور..الفنان محمد رضى يدخل في غيبوبة خطيرة بالولايات المتحدة لهذا السبب

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.