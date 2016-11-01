مؤثر : عشق إبنة الخالة يدفع بشاب إلى الإنتحار شنقا بأكادير ﻿

علمت ''شوف تيفي'' عن وفاة شاب صبيحة اليوم الخميس بحي الحشاش بمدينة أكادير، بعد العثور على جتثه معلقة بواسطة حبل داخل إحدى المنازل مازالت في طور البناء.

شوف تيفي



علمت "شوف تيفي" عن وفاة شاب صبيحة اليوم الخميس بحي الحشاش بمدينة أكادير، بعد العثور على جتثه معلقة بواسطة حبل داخل إحدى المنازل مازالت في طور البناء.

وكشفت مصادر مطلعة، أن الشاب المزداد سنة 1996 يقطن بجماعة القليعىة التابعة ترابيا لعمالة إنزكان أيت ملول، حيث تعرض لصدمة نفسية قوية بعد رفض إبنة خالته التي كان يعشقها.

وأفادت ذات المصادر، أن العشريني ينتمي لعائلة ميسورة، حيث لم يمر وقت طويل على رفض عشيقته وإبنة خالته قبول خطبته، وهو ما دفعه إلى إختيار وضع حد لحياته شنقا بحبل نصبه بأحد أعمدة سقف منزل في قيد البناء.

وينتظر فتح تحقيق حول إنتحار الضحية المزداد سنة 1996 لمعرفة ملابسات الفاجعة، في حين ثم نقل جثة الهالك نحو مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني لخضوعها للتشريح الطبي الذي سيساعد في فك لغز المأساة.