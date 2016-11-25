 صورة الملك محمد السادس بلوك شبابي رائع رفقة طاقم قناة دوزيم بمدغشقر بدون بروتوكول تشعل الفايسبوك ﻿
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صورة الملك محمد السادس بلوك شبابي رائع رفقة طاقم قناة دوزيم بمدغشقر بدون بروتوكول تشعل الفايسبوك

بتاريــخ : 25 نونبر 2016 / 13:44 صورة الملك محمد السادس بلوك شبابي رائع رفقة طاقم قناة دوزيم بمدغشقر بدون بروتوكول تشعل الفايسبوك | بوليتيك
صورة الملك محمد السادس بلوك شبابي رائع رفقة طاقم قناة دوزيم بمدغشقر بدون بروتوكول تشعل الفايسبوك
تداولت صفحات فايسبوكية اليوم الجمعة، صورة للملك محمد السادس رفقة مجموعة من المغاربة بمدغشقر قيل بأنهم من طاقم القناة الثانية ''دوزيم'' التي تغطي الزيارة الملكية.

"شوف تيفي"

 تداولت صفحات فايسبوكية اليوم الجمعة، صورة للملك محمد السادس رفقة مجموعة من المغاربة بمدغشقر قيل بأنهم من طاقم القناة الثانية "دوزيم" التي تغطي الزيارة الملكية.

وظهر الملك محمد السادس في الصورة بلوك شبابي رائع، وذلك خلال قيامه بجولة بمدغشقر على ما يبدو.

وتفاعل المغاربة بكثافة مع الصورة، حيث عبر الجميع عن حبهم وعشقهم الكبير للملك، موضحين بأنه استطاع بحنكته جعل المغرب ينفتح على القارة السمراء.

 

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‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الملك محمد السادس مدغشقر طاقم قناة دوزيم

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