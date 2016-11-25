بالصور.. اعتقال مشتبه بهما في حرائق إسرائيل ﻿

اعتقلت السلطات الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، اثنين من المشتبه بهما في الحرائق التي تجتاح عدة مناطق في البلاد.

شوف تيفي

اعتقلت السلطات الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، اثنين من المشتبه بهما في الحرائق التي تجتاح عدة مناطق في البلاد.

ووفق ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية، فإن المشتبه بهما طالبان يشتبه بعلاقتهما بحركة حماس.

إلى هذا تستمر حملة الاعتقالات بذريعة التسبب في إشعال النيران في إسرائيل، فقد اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 14 فلسطينيا صبيحة اليوم الجمعة، في أنحاء متفرقة من البلاد.