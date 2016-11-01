صحيفة: البام يستعين بخبراء دوليين لتكوينه نوابه الـ102 من أجل مواجهة بنكيران في البرلمان ﻿

تختتم اليوم الجمعة الدورة التكوينية التي نظمها حزب البام، من أجل تكوين نوابه الـ102 الفائزون في استحقاقات 7 أكتوبر، بعد أن امتدت لثلاثة أيام بأحد الفنادق المصنفة في خانة 5 نجوم بالرباط.

شوف تيفي



تختتم اليوم الجمعة الدورة التكوينية التي نظمها حزب البام، من أجل تكوين نوابه الـ102 الفائزون في استحقاقات 7 أكتوبر، بعد أن امتدت لثلاثة أيام بأحد الفنادق المصنفة في خانة 5 نجوم بالرباط.

وحسب جريدة الصباح، إن هذه الدورة التكوينية التي انطلقت يوم الأربعاء الماضي، والتي يتولى شؤونها البامي حسن بنعدي، استعان فيه حزب الأصالة والمعاصرة بخبراء دوليين في العمل البرلماني، وأيضا بنظرائهم من المغرب، قصد تمكين النواب والنائبات، خاصة الجدد منهم، من التدرب على كيفية مواجهة رئيس الحكومة تحت قبة البرلمان، وما هو الخطاب الجديد الذي يجب تسويقه، فضلا عن كيفية تصريف مواقف الحزب دون تشنج أو تجريح أو عداء.

نواب البام الجدد، تقول الصحيفة، تدربوا على يد خبراء دوليين ومغاربة، حول كيفية تصريف مواقف الحزب دون مخلفات سياسية سلبية، كما تدربوا على طبيعة العلاقة مع باقي الشركاء، وطبيعة العلاقة مع الحكومة، وأيضا كيفية الاشتغال داخل اللجان النيابية وطرح الأسئلة الشفوية والكتابية، وطريقة تناول الملفات الكبرى ذات الحمولة الفاسدة وكيفية ممارسة دور المعارضة.. مع تفاصيل أخرى تطرقت إليها الصباح باستفاضة.