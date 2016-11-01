 الأردن ومصر تقترحان مساعدة إسرائيل على إخماد الحرائق وفلسطين ترسل فرق إطفاء ﻿
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الأردن ومصر تقترحان مساعدة إسرائيل على إخماد الحرائق وفلسطين ترسل فرق إطفاء

بتاريــخ : 25 نونبر 2016 / 13:29 الأردن ومصر تقترحان مساعدة إسرائيل على إخماد الحرائق وفلسطين ترسل فرق إطفاء | دولي
الأردن ومصر تقترحان مساعدة إسرائيل على إخماد الحرائق وفلسطين ترسل فرق إطفاء
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه استجاب لمقترح كل من مصر والأردن، القاضي بتقديم المساعدة في إخماد الحرائق التي شبت في عدد كبير من مناطق إسرائيل، وأن مصر سترسل طائرتي رش فيما سيرسل

شوف تيفي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه استجاب لمقترح كل من مصر والأردن، القاضي بتقديم المساعدة في إخماد الحرائق التي شبت في عدد كبير من مناطق إسرائيل، وأن مصر سترسل طائرتي رش فيما سيرسل الأردن سيارات إطفاء لإخماد الحرائق.

ويأتي هذا بعد أن أرسلت السلطة الفلسطينية طواقم إطفاء للانضمام إلى فرق الإطفاء الدولية والإسرائيلية. وقال مسؤول مدير الدفاع المدني الفلسطيني "إن السلطة الفلسطينية قامت بالتواصل مع الطرف الإسرائيلي من خلال مكتب منسق أنشطة الحكومة في الأراضي وستقوم بإرسال طواقم إطفاء لمحاربة الحرائق في إسرائيل".

 

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