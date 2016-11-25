عاجل و بالصور.. هذا هو جديد الفيديو المرعب لعصابة مسلحة بالسيوف بمدينة طنجة+فيديو ﻿

تمكنت مصالح ولاية أمن طنجة في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة من توقيف شخص، يبلغ من العمر 37 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب عمليات سرقة باستعمال السلاح

"شوف تيفي"

تمكنت مصالح ولاية أمن طنجة في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة من توقيف شخص، يبلغ من العمر 37 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب عمليات سرقة باستعمال السلاح الأبيض والتهديد به.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به "شوف تيفي" ،أنه تم توقيف المشتبه فيه بحي بني مكادة، بعدما ظهر في شريط فيديو على شبكة الأنترنت، رفقة شخصين آخرين، وهو يشهر سكينا من الحجم الكبير ويهدد الأمن والنظام العامين، ويحدث أضرارا مادية بممتلكات الغير.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم العثور بحوزة المشتبه فيه على سكين من الحجم الكبير، وهو الذي ظهر معه في شريط الفيديو، كما أوضحت التحريات الأولية ضلوعه في ارتكاب عملية سرقة مقرونة بالعنف، وهو ما استدعى إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وأشار البلاغ إلى أن هذه العملية الأمنية تندرج في إطار حرص مصالح الأمن على التفاعل مع الأشرطة والتسجيلات المصورة التي توثق لأفعال تمس بالأمن والنظام العامين، كما أنها تأتي في سياق تدعيم التدخلات الميدانية الرامية لمكافحة الجريمة بجميع صورها وتجلياتها.