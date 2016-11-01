خطير...كاميرا مراقبة تفضح مسلحين بالسيوف بطنجة والمغاربة يطالبون باعتقالهم على الفور+ فيديو ﻿

نشرت بعض الصفحات الفايسبوكية الطنجاوية، فيديو مثير، يُظهر عصابة مدججة بالأسلحة البيضاء، وهي تتجول بأحد شوارع عاصمة البوغاز.

"شوف تيفي"

نشرت بعض الصفحات الفايسبوكية الطنجاوية، فيديو مثير، يُظهر عصابة مدججة بالأسلحة البيضاء، وهي تتجول بأحد شوارع عاصمة البوغاز.

وحسب ناشري هذا الفيديو فإن وقائعه التي رصدتها كاميرا مراقبة، وقعت على مستوى شارع الهند ببني مكادة القديمة بمدينة طنجة، موضحين بأن أفراد هذه العصابة المدججين بالأسلحة البيضاء، قاموا باعتراض سبيل المارة لترويعهم وسرقة ممتلكاتهم.

وطالب النشطاء في تفاعلهم مع هذا الفيديو الجديد الذي وقعت فصوله الثلاثاء المنصرم، المصالح الأمنية بالتدخل السريع واعتقال أفراد هذه العصابة الخطيرة.