عاجل و بالصور..الفنان محمد رضى يدخل في غيبوبة خطيرة بالولايات المتحدة لهذا السبب ﻿

علمت''شوف تيفي''،أن الفنان المغربي محمد رضى دخل في غيبوبة خطيرة لم يستفق منها بعد أربعة أيام.

شوف تيفي

علمت"شوف تيفي"،أن الفنان المغربي محمد رضى دخل في غيبوبة خطيرة لم يستفق منها بعد أربعة أيام.

وحسب ما توصلت له "شوف تيفي" ،أجرى مؤخرا محمد رضى ،عملية جراحية مستعجلة، بعدما أصيب بتسمم حاد أدخله مصحة خاصة بواشنطن حيث كان يتواجد بالولايات المتحدة استعدادا لإحياء سهرة فنية هناك.

و سنعود لتفاصيل هذا الخبر فور توصلنا بجديد الحالة الصحية للفنان المغربي..